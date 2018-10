Un cuplu cunoscut din showbiz, fotografiat într-un moment intim pe stradă! I-a pus mâna pe fund și…

Deea și Dinu Maxer au ajuns din nou la altar! De această dată însă… pentru cea de-a doua nuntă! Cei doi au făcut un adevărat tur de forță pe ultima sută de metri a pregătirilor, iar pozele care au intrat în posesia CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, sunt dovada clară că flacăra pasiunii dintre Deea și Dinu este la fel de vie ca-n prima zi. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!)

În urmă cu câteva zile, Dinu Maxer a fost la proba finală pentru costumul de mire. Bineînțeles, el a fost însoțit de frumoasa lui soție. Înainte de a intra însă în magazinul designerului care se ocupă de ținuta sa, Dinu Maxer i-a pus mâna pe posterior Deei.

Artistul nu a ținut cont că erau în miezul zilei, în public și s-a lăsat dus de val. Semn că focul pasiunii dintre Dinu și Deea Maxer este la fel de intens ca atunci când s-au cunoscut pentru prima oară. (CITEȘTE ȘI: DEEA MAXER L-A BĂTUT LA CAP PE SOȚUL EI SĂ MAI FACĂ UN COPIL)

Ei bine, fotografiile cu pricina au ajuns și în posesia Deei, care a făcut haz de întreaga situație și a împărtășit "momentul intim" dintre ea și soțul ei cu fanii de pe Facebook.

”Păi, ce faci Maxer? Mă pipăi?”, a scris Deea Maxer amuzată. (VEZI ȘI: CUM ARATĂ DEEA MAXER COMPLET NEMACHIATĂ! S-A LĂSAT PE MÂNA SPECIALIȘTILOR)

Dinu și Deea Maxer și-au sfințit verighetele

Recent, Dinu și Deea Maxer și-au sfințit verighetele noi, alese de această dată de artistă. Cei doi au ales să-și reînnoiască jurămintele la Mănăstirea Comana, împreună cu nașii și băiețelul lor Andreas. Deea Maxer a optat pentru o rochie albă cu buline negre, lungă până-n pământ, bucle lejere și un machiaj delicat.

Nici Dinu Maxer nu a fost mai prejos! Artistul s-a îmbrăcat într-un costum de culoare închisă, cu cravată și cămașă albă. Iar ambii radiau de fericire!

”După 10 ani, cu emoții în suflet și lacrimi în ochi… am pășit în Mănăstirea Comana, locul unde l-am botezat pe Andreas! Am sfințit verighetele și am avut parte de o slujbă emoționantă de mulțumire… Suntem recunoscători pentru ce avem, pentru că ne avem unii pe alții. E cel mai important lucru! Mâine (n.r. miercuri) petrecem … cu o «NUNTĂ de 10»!”, a scris Deea Maxer pe contul ei de Facebook. (CITEȘTE ȘI: SĂRBĂTOARE ÎN FAMILIA MAXER!)

Și… dacă în urmă cu zece ani, nunta lor a avut loc pe plajă, acum s-a mutat în mijlocul Bucureștiului, în Piața Victoriei. Petrecerea pentru "Nunta de 10", așa cum au denumit-o Dinu și Deea Maxer a fost programată miercuri seară, la un restaurant de fițe din Capitală. 100 de invitați erau așteptați să se delecteze cu bucate alese și să danseze până în zorii zilei pe muzica unor artiști de seamă.

