Un IT-ist din Iași a descoperit că este rudă cu Ștefan cel Mare. Cum a fost posibil. “Am început cu pași mici și...”

Daniel Cantoreanu, un IT-ist din Iași, și-a făcut arborele genealogic, cu scopul clar de a-și cunoaște originile strămoșești. A reușit, astfel, să afle un detaliu inedit despre propria familie.

Programatorului i-a luat patru ani pentru a crea arborele genealogic al familiei lui, până în 1260. De la străbunici, Daniel Cantoreanu și-a continuat munca de cercetare care s-a bazat, în special, pe vizite în cimitirele vechi din România și studierea unor documente din arhive.

Efortul a meritat pentru că programatorul din Iași a aflat că arborele genealogic al familiei curpinde 5.000 de persoane.

“Am început cu pași mici, cu diverse povești care tot apăreau la diferite mese în familie şi am ajuns să umblu prin cimitire uitate de oameni şi să caut în arhivele naţionale diferite documente. Şi am ajuns la un arbore genealogic de 5.000 de persoane. E important de ştiut că oricine poate face asta, este dreptul nostru”, a declarat Daniel Cantoreanu, IT-ist din Iaşi, potrivit Adevărul.

Daniel Cantoreanu, rudă cu Ștefan cel Mare. Ce plan are, pe viitor, IT-istul

Nu toți au privit cu ochi buni demersul lui Daniel Cantoreanu. Au fost persoane care erau sigure că acesta caută urmele vreunei moșteniri. Programatorul a făcut, însă, lumină și a precizat că nu este interesat de bani sau pământuri, ci dorește doar să-și afle istoria și trecutul.

Inedit este că, în timp ce căuta detalii despre strămoșii familiei, Daniel Cantoreanu a descoperit că este rudă cu Ștefan cel Mare, domnul Moldovei între anii 1457 și 1504.

Pe viitor, Daniel Cantoreanu are în plan să publice o carte bazată pe descoperirile sale. În prezent, pe pagina de Facebook Genealogia Neamurilor, IT-istul din Iași oferă diverse informații utile celor care sunt interesați de strămoșii lor.