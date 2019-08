Un martor dă ancheta din Caracal peste cap: ”Alexandra nu este omorâtă. Erau trei mașini în spatele casei lui Dincă și a fost trasferată”

Un martor dă ancheta din Caracal peste cap! Bărbatul susține că Alexandra Măceșanu nu este moartă și că a văzut cu ochii săi cum Alexandra Măceşanu a fost scoasă din casa lui Gheorghe Dincă şi urcată într-o maşină.

”Alexandra Măceșanu, fata cea frumoasă și cuminte, în vârstă de 15 ani nu este omorâtă. Fata a fost transferată, la un moment dat, de domnul Dincă. Spun asta pentru că eu am fost cu vacile pe câmp. În timpul acela, joi după-amiază, în jur de ora 16 au fost trei mașini, în care fata a fost transferată în spate de trei persoane, era legată. Se întâmpla în spatele casei”, a mărturisit un martor pentru Antena 3.

Alexandru Cumpănașu spune că doi politicieni de la partide adverse i-au cerut să nu i se mai permită să vorbească în public, însă nu a precizat numele acestora și nici formațiunile politice. Unchiul Alexandrei precizează că, în urma verificărilor, cei doi nu au avut acordul conducerii partidelor.

„Dinspre toate zonele de putere ale statului sunt presat sa renunt la aparitii publice si dezvaluiri a neputintei unor institutii in a apara viata copiilor nostri!. Cel putin in judetul Olt. Ieri, 2 politicieni de la partide adverse au cerut public sa nu mi se mai permita sa vorbesc public. Am verificat cu conducerea celor doua partide importante si niciunul nu a avut (spun ei) acordul conducerii partidelor. Devine totusi dubios ca 2 reprezentanti ai celor mai mari partide din Romania au cerut asa ceva. Oare de ce? Dvs ce credeti?”, a scris pe Facebook Alexandru Cumpănașu.