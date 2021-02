Un pacient face vaccinul anti-COVID, iar acasă descoperă asta: ”Este normal?”

Bancurile despre vaccinul anti-COVID nu aveau cum să nu apară! Chit că virusul apărut în China la finalul anului 2019 ne-a dat viața puțin peste cap, omul are umor.

Ce pățește un pacient care s-a vaccinat? Chiar el povestește. ”Mare grijă cu vaccinul, eu mi-am făcut ieri rapelul și când am ajuns acasă mi-am dat seama ca nu mai văd bine. Am pus imediat mâna pe telefon și am sunat la centru unde m-am vaccinat:

– Bună ziua, abia m-am vaccinat la dumneavoastră și am constatat că văd în ceață, este normal?

– Bună ziua, da este foarte normal, vaccinul doar vă apară de Covid el nu face minuni.

– Credeți că trebuie să mă duc la un spital să îmi fac un control?

– Nu, trebuie să veniți înapoi la noi și să vă luați ochelarii pe care ia-ți uitat pe masă.”