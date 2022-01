Un preot din Vaslui a pierdut dreptul de a mai sluji, după ce a fost prins cu soția unui bărbat din sat. Omul înșelat a venit cu dovezile

Mega-scandal în comuna vasluiană Ivești, după ce s-a aflat că parohul satului avea o relație interzisă cu soția unui bărbat din localitate. Soțul înșelat a depus plângere împotriva preotului.

Acesta l-a acuzat pe parorh că „l-a împins către divoț”, dezvăluie jurnaliștii de la Vremea Nouă.

Bărbatul era plecat la muncă în străinătate și a aflat de la vecini că există posibilitatea să fie înșelat de soție cu preotul Neculai Alexa. Soțul a plătit un detectiv particular, astfel că bărbatul înșelat a decis să meargă la Episcopul Ignatie al Hușilor cu dovezile strânse.

PS Ignatie, Episcopul Hușilor, a precizat pentru jurnaliștii de la Vremea Nouă, că a dispus măsuri severe și preotul și-a pierdut dreptul a mai sluji.

„A fost scos imediat la pensie și i s-a interzis categoric să mai slujească pe teritoriul Episcopiei Hușilor”, a declarat PS Ignatie.

Potrivit sursei mai sus citate, preotul nu a părăsit funcția de paroh decât după ce a colectat câte 80 de lei de la săteni, drept taxă anuală pentru biserică. Oamenii au dat banii, crezând că vor ajunge la biserică, însă, potrivit consilierilor bisericii, suma strânsă de preotul Neculai Alexa ar fi de negăsit.

„Eu sunt o rudă a soțului și am aflat de acest caz. Am înțeles că acesta are niște fotografii, care au fost prezentate Preasfinției Sale Episcopului Igantie al Hușilor, iar acesta a dat dispoziție imediat ca preotul Alexa din Ivești să iasă la pensie, iar până atunci să plece în concediu. Preotul Alexa n-a plecat în concediu, ci a continuat să slujească, a mers pe la familiile din parohia sa, care sunt în număr de 600, a cerut taxa pentru biserică, în valoare de 80 lei/gospodărie, a adunat banii pentru bugetul parohiei, a dat chitanță la oameni. Suma strânsă însă se pare că n-a ajuns unde trebuia, adică în bugetul parohiei, că nu a spus nimic la nimeni, nici consilierilor, nimănui, unde sunt sau ce-a făcut cu banii”, a precizat ruda soțului înșelat pentru Vremea Nouă.