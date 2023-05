Un prezentator TV celebru a ajuns la psiholog din cauza iubitei. Detalii neștiute din viața vedetei de la Kanal D

De mai bine de 10 ani, Bursucu se iubește cu aceeași femeie. Andreea a reușit să îi fure inima, iar anul trecut chiar a primit și inelul de logodnă. Relația celor doi pare că merge foarte bine acum, însă nu mereu totul a fost roz. A existat o perioadă destul de dificilă în cuplul celor doi, iar acum Bursucu a dezvăluit care au fost motivele care au dus chiar la o despărțire.

Andreea este femeia care i-a pus capac lui Bursucu și l-a făcut pe fostul coleg al lui Teo Trandafir să nu mai sară din floare în floare și să își dorească o familie. Chiar dacă inițial lucrurile au fost numai lapte și miere, după un timp, vedeta Kanal D a început să fie măcinată de o „boală” grea, care aproape a distrus relația.

Se pare că în urmă cu ceva timp, Bursucu era o persoană extrem de geloasă. Bărbatul avea tendința să își controleze constant soția și chiar ajunsese să îi verifice periodic telefonul. Gelozia a erodat relația celor doi și i-a condus către o despărțire. Abia atunci Bursucu a realizat că are o problemă, că tendința lui de a controla totul nu este în regulă, așa că a decis că are nevoie de ajutor. A mers la psiholog pentru a-și înfrâna pornirile, iar după ce gelozia exagerată a dispărut din cuplu, lucrurile au revenit la normal.

„Am fost foarte gelos, am fost la psiholog. Am fost bolnav de gelozie, dar îmi făceam filme singur, ne-am și despărțit la un moment dat. Doar cu ea am fost. Când vine domnișoara de îți pune capac, gata. Ea este geloasă, dar într-o limită de bun simț. Nu mă căuta aiurea, nu-mi caută în telefon, nu există.

Eu îi căutam în telefon, până la un moment dat în care s-a prins și am înțeles un sigur lucru, vezi un mesaj, o postare, o poză, nu e 100% dar pare că și acum ce faci? Te duci și îi spui că-i cauți în telefon sau nu-i spui și te macină. Nu mai bine nu știi? Măcar dacă a făcut-o să se fi simțit și bine și-l arunci”, a declarat Bursucu în cadrul emisiunii Detectorul de Minciuni.

Bursucu, un romantic incurabil

Deși nu multă lume ar crede asta, se pare că Bursucu este un romantic incurabil. Vedeta Kanal D este responsabilă cu romantismul în relație și are grijă mereu să își surprindă partenera cu tot felul de gesturi. Clasicele petale de trandafiri, lumânări și șampania sunt lucruri ce se întâmplă la ordinea zilei în relația celor doi. Bursucu are grijă să își facă iubita fericită și își dă toată silința pentru asta.

„Eu sunt romantic. Fac orice. Îmi vine în cap de la petale pe pat, lumânări, șampanie, astea sunt la ordinea zilei. Eu sunt romantic, sunt prost, nu am treabă.

Mă duc la piață, vin cu 25-45 de trandafiri acasă. Îi pun lui nevastă-mea în vază, ea e sus dă cu aspiratorul. Am de-astea. Ea nu prea e romantică dintre noi doi. E zodia Leu. Eu sunt Pești. Se spune despre noi că suntem curvari. Nu e adevărat. Suntem romantici de fel, mie îmi place să fiu romantic”, a mai spus Bursucu.

