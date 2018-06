Un roman a fost calcat de tramvai la Milano. Medicii l-au preluat și…

Un roman a fost calcat de tramvai intr-o statie din Milano. Barbatul de 62 de ani este in stare grava la spital, iar medicii sunt rezervati in ce priveste sansele lui de supravietuire.

Accidentul a avut loc in apropierea garii centrale din Milano, la intersectia dintre via Lepetit si via Vitruvio, in seara zilei de vineri. Barbatul roman, in varsta de 62 de ani, a ajuns sub rotile tramvaiului de pe linia numarul 5, iar politistii incearca sa stabileasca cum a fost posibil un asemenea accident.

Barbatul era insotit de un tanar de 25 de ani, care a scapat nevatamat. Romanul calcat de tramvai a fost transportat la spital cu cod rosu, iar medicii care l-au preluat sunt rezervati in ce priveste sansele lui de supravietuire, deoarece ranile si traumatismele suferite sunt grave, conform stirilekanald.ro.

Politia Locala din Milano a deschis o ancheta ampla in acest accident grav.