”Ce ni se întâmplă nouă e ceva de neimaginat!” Sunt primele cuvinte ale medicului stomatolog Sabin Herman, disperat că un celebru manelist îi terorizează, de la începutul anului, familia. Tzancă Uraganu’ este personajul principal al explozivei povești de durată pe care CANCAN.RO v-o prezintă. Și totul a plecat de la un apartament care s-a cerut renovat. Apartamentul medicului. Doar că artistul, care locuiește un etaj mai jos, a luat foc. A început circul! Avem detaliile, în exclusivitate.

E scandal cât casa în cartierul Cosmopolis, din Ștefăneștii de Jos! Și în care e implicat chiar unul dintre cei mai cunoscuți maneliști, Tzancă Uraganu‘. Artistul este acuzat de o familie, el, stomatolog, ea, fostă stewardesă, că-i terorizează tocmai de la începutul anului. Mai mult, cei doi au și un copilaș de numai trei ani și le este frică, acum, să iasă cu el din casă.

Tzancă Uraganu’, vecinul de coșmar!

Pe la începutul lui ianuarie, tânăra familie își propunea să renoveze apartamentul, așa că cei doi au umblat prin vecini, pentru a le cere acceptul. Asta pentru că ar fi urmat o perioadă de disconfort, de înțeles, de altfel. Că tot omul vrea o casă mai frumoasă, iar asta cu mici sau mari sacrificii se rezolvă. Toate bune și frumoase, până când au bătut la ușa lui Tzancă Uraganu’, locatarul de sub ei. Atunci afla medicul că are un vecin celebru.

Dar tocmai aici aveau să se încurce ițele. Mai mult, să iasă un uriaș scandal, presărat cu injurii, amenințări și plângeri la Poliție. Iar după șapte luni în care a crezut că problema se va rezolva, până la urmă, stomatologul și soția lui au ajuns la capătul răbdării. Mai mult, se simt amenințați de vestitul Tzancă, manelist care le-ar fi spus că are puși deoparte 5.000 de euro, bani pentru a plăti eventualele amenzi.

”Să-mi bag @#$% în procesul vostru, în tine, în nevastă-ta…”

Medicului Sabin Herman încă nu-i vine să creadă prin ce trece. Pare un vis urât, doar că … ”Ce ni se întâmplă nouă e ceva de neimaginat! Eu nu am mai avut așa ceva. Nu am avut vecini cu care să nu mă înțeleg… Dar cu dânsul…

Am avut chiar de curând o întâlnire cu Tzancă Uraganu’, m-a abordat, bineînțeles, niciodată singur, tot timpul însoțit de cineva. I-am zis, domnule, nu mai avem ce discuta, de acum discutăm doar prin avocați. Am făcut plângere la Poliție, am făcut plângere civilă la Judecătoria Sectorului 1, că am înțeles că acolo are domiciliul în buletin, și mai e formulată o plângere penală, care va fi adresată Judecătoriei din Buftea.

Ultima oară a venit aseară (n.r. joi) și mi-a zis că el vrea să-mi vorbească. I-am zis că nu mai avem ce vorbi, nu mai avem cum să ne înțelegem, că i-am deschis proces. Și atunci a început cu să-mi bag în procesul vostru, și-n tine, și-n nevastă-ta, și-n familie, și-n copil… I-am zis: «Dar ce treabă are copilul»?”, a dezvăluit medicul.

”A început să dea în ușă, s-o spargă!”

”El a mai avut o izbucnire, mai demult, când mi-a zis că o să ne terorizeze. La o săptămână după, el a venit și i-a cerut scuze soției. Că-i pare rău, că a fost obosit, că s-a enervat, că nu știu ce, dar nu se va mai întâmpla. Ei, a venit apoi partenera lui și a început să reproșeze că fiul nostru face zgomot, că aleargă prin casă, ziua la ora 13.

Iar după două ore, a venit Tzancă, însoțit de un bărbat, și a început să dea cu piciorul sau cu ceva în ușă ca s-o spargă, nu înțeleg de ce? Soția era acasă și a început să filmeze. Iar la final a chemat Poliția. Poliția a venit de două ori în ziua aia, nu i-a dat amendă, nu i-a dat nimic.

Soția mea a ajuns sub escortă la Poliție să depună plângere. Ținea copilul în brațe, era foarte emoționat de ce se întâmplase, și soția nu a putut scrie atunci plângerea. A trebuit s-o scrie la vreo două săptămâni. Dar nu s-a făcut nimic”, curg pasajele din mărturia celui care se simte terorizat de manelist.

”Prima oară a venit, te-a înjurat, și-a cerut scuze. A doua oară a venit, a dat cu piciorul în ușă, a treia oară ce se întâmplă? Îți dă în cap? Te omoară? E din ce în ce mai rău. Soția mi-a zis: eu nu mai ies afară cu copilul. Ultima oară era pe hol cu trei pe lângă el”, a mai spus Sabin.

Firul evenimentelor, pas cu pas

În ianuarie a început scandalul. Atunci când cei doi soți deciseseră să renoveze apartamentul situat chiar deasupra celuia în care locuia Tzancă. ”Totul a început în ianuarie, când am demarat renovarea apartamentului.

A venit, mi-a înjurat toți muncitorii, pe soție, că numai ea e acasă, eu plec dimineața, vin seara. Apoi, a trebuit să schimbăm geamurile, de termopan. I-a înjurat pe muncitorii ăia. Apoi, a trebuit să zugrăvim, i-a înjurat și pe ăia.

A înjurat toate echipele, trei echipe de oameni, pe toți i-a înjurat și i-a amenințat. Pe nevastă-mea, de fiecare dată.

Eu am mers la el, la început: uite, îmi pare rău, o să încep renovările. Vecinii de lângă mine au înțeles. Dar el mi-a zis că e artist și doarme ziua și că, dacă vreau să încep să lucrez, să încep după ora 15:00. I-am zis: muncitorii lucrează până la ora 17:00. Mi-a zis că nu-l interesează, să-i pun să lucreze noaptea! I-am zis că voi pune muncitorii să înceapă la ora 10, nu la 8, nu a fost OK nici așa.

I-am zis apoi că muncitorii o să se grăbească, o să termine într-o săptămână, sper să nu mai aibă nimic cu bormașina și nu știu ce… Iar toate au fost gata într-o lună. Apoi, am schimbat geamurile și am zis: gata, asta e!

Dar el a venit de fiecare dată, a zis, inclusiv, că se aude cum se dă cu șpaclul, când s-a pus gletul la perete după ce s-au pus geamurile. Mi-a mai spus că aude cum se mișcă trafaletul. I-am zis: n-am ce să fac, vreau să termin odată și gata!”, curge povestea.

”Mă p&$ pe procesul tău!”

Medicul Sabin Herman a sperat, până în ultima clipă, că Tzancă se va liniști. Avea să se înșele. Ba chiar l-ar fi sfidat.

”Noi am crezut că o să înceteze, dar s-a ajuns la teroare. Și văd că nimeni nu poate să-i facă nimic. Mi-a zis: mă p&$ pe procesul tău! Păi un om normal nu ar zice asta. Dar nu pot să-l las, pentru că nu știu unde se ajunge. Pentru că omul ăsta e chiar pe treaba lui, e o nebunie. Ultima, că a făcut gălăgie copilul, alergând prin casă. De asta a venit el să-mi spargă ușa! Pentru că a făcut gălăgie copilul.

Cel mai rău a fost cu copilul. Deci, din ianuarie și până acum e tot așa. Din când în când vine și ne înjură. Păi ușa mea nu se mai închide, acum, ca lumea. Mi-a îndoit yala în ianuarie”, a fost dezvăluirea medicului care și-a angajat avocat cunoscut, Gheorghe Mușat, și a făcut, deja, plângeri la Judecătoria Sectorului 1 și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

