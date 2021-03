Un student, bătut pentru un loc de parcare în Cluj-Napoca de șoferul unui BMW. Agresorul nu este stăpân pe lotul pe care Andrei și-a pus mașina

Andrei, un tânăr de 20 de ani, a fost bătut de proprietarul unui BMW pentru un loc de parcare în Cluj-Napoca. Culmea este că agresorul nu este stăpân cu acte pe lotul pe care studentul și-a pus mașina… el doar își parca bolidul fără să aibă abonament special, la fel cum este și cazul victimei sale. Scenele violente s-au petrecut sub privirile îngrozite ale iubitei lui Andrei.

Un student, bătut pentru un loc de parcare în Cluj-Napoca de un proprietar de BMW

Originar din judeţul Neamţ, Andrei studiază la o facultate din Cluj-Napoca, iar ieri, 24 martie 2021, el a mers la I.M.L. Cluj pentru a-și scoate certificat medico-legal în urma agresiunii. După cum puteți vedea în imagine, el are răni pe mâini și pe gât. El a povestit a fost bătut cu o zi înainte de un vecin pentru un loc de parcare, aflat în cartierul Gheorgheni, relatează bzc.ro. Potrivit mărturiilor sale, un proprietar de BMW – dar posesor de uscătorie de bloc, şi el fără parcare cu abonament – l-a lovit în faţa iubitei sale, furios că ar fi ocupat unul din locurile care nu aparțin nimănui, dar unde, de fapt, parca de obicei şi acesta.

“Nefiind proprietar – şi fără drept de abonament pentru parcare – îmi parchez şi eu maşina pe unde pot, zilnic pe unul din cele trei-patru locuri ale nimănui din zonă. Însă, lăsând întotdeauna un bilet în geam, cu numărul meu de telefon.

Aseară (n.r.: alaltăieri) – eram însoţit de iubită – am vrut să parchez pe unul din aceste locuri, însă, brusc, a ieşit din bloc un bărbat, în vârstă de 40-45 de ani, pe care-l ştiu că parchează ca şi mine, neavând nici el abonament. Nu-i ştiu numele, însă precis o să-l aflu după ce o să depun plângerea la poliţie, astăzi (n.r.: ieri), împotriva lui! Ei, bine, acesta, fără mască de protecţie pe faţă şi mânat de furie, s-a apropiat nepermis de tare de noi, ca să ne certe că am fi parcat pe locul său”, a povestit studentul, conform sursei citată mai sus.

Andrei își dorește ca agresorul său să plătească pentru gestul făcut și să nu mai facă nicio victimă.

“L-am rugat, atunci, să se dea în spate şi să nu favorizeze transmiterea virusului. Eu m-am tras cât am putut din calea lui, în timp ce prietena mea, îngrijorată de situaţie, încerca să trateze cu el, spunându-i mereu că locul acesta este al nimănui, deci nu are de ce se înfuria. Zadarnic! Urla pur şi simplu la mine că, fiind student, n-am ce căuta acolo şi să-mi duc imediat maşina din faţa ochilor săi, fiindcă e o tigaie! Recunosc, nu am nu ştiu ce maşină, el are un BMW, dar locuieşte într-o uscătorie modificată şi cred că e genul de om care, pentru faţadă, ar fi în stare să locuiască şi în maşină, doar să fie cotat de societate drept un ins bogat şi împlinit!

Apoi, supărat că încerc să bâigui şi eu ceva, şi-a pus portofelul cu actele şi mobilul pe ciment – şi a sărit pe mine. N-a reuşit să mă lovească, decât să mă zgârie pe mâini – pentru că mă eschivam – reuşind totuşi, până la urmă, să-mi ardă un pumn puternic, în cap. Între timp, apucasem să strig şi eu după ajutor, astfel că o mulţime de vecini apăruseră deja, la ferestre, şi să privească spectacolul oferit de noi. Şi, imediat după ce m-a lovit, a apărut, în fugă, şi soţia lui, care l-a luat de braţ şi l-a tras, cu forţa, înapoi, în bloc”, a mai menționat victima șoferului agresiv.

