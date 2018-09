O femeie de 70 de ani s-a căsătorit cu un chelner de 21 de ani. Cei doi pretind că a fost dragoste la prima vedere.

Dorothy Sims, 70, a trăit o poveste de dragoste impresionantă alături de un tânăr tunisian în weekend. Pentru că atracţia a fost mare, cei doi au ales să se căsătorească. Din păcate, mariajul celor doi a durat până când au ajuns în Marea Britanie.

Dorothy a petrecut weekend-ul în Tunisia, unde l-a cunoscut pe Rafa. Cei doi s-au căsătorit în cadrul show-ului britanic “I Married the Waiter: Love in the Sun” difuzat pe ITV, relatează antena3.ro.