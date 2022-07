Dorian Popa are motive de bucurie! Ciprian, fratele lui, va deveni tată pentru a doua oară, de băiat, de data aceasta, iar vloggerul așteaptă cu nerăbdare momentul. Iubitul lui Babs avea să facă dezvăluirea în exclusivitate pentru CANCAN.RO, dar a vorbit și despre momentul în care își va asuma și postura de tătic!

Mândrie mare în familia lui Dorian Popa! Artistul va deveni unchi pentru a doua oară. Ciprian Popa, fratele său, va deveni tătic pentru a doua oară, iar vestea a dat-o chiar Dorian.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu vloggerul, care a oferit detaliile.

”Mă pregătesc de al doilea nepoțel, Sebastian. O am și pe Sofia… Sunt atât de fericit în calitate de unchi de zici că-s copiii mei, fac cadouri, unchiul Popa ce-l mai tare.

Dumnezeu a adus copii și în viața mea. Cred că, undeva, prin toamnă se va naște Sebastian”, ne-a declarat Dorian, în exclusivitate. Puțini știu, însă, că artistul mai are un frate, asta pentru că Ciprian Popa este o prezență discretă în spațiul public. Este stabilit în Germania cu familia și are o viață diferită față de cea a lui Dorian.

(VEZI ȘI: Dorian Popa și-a luat mașina de lux la care visa. Cât l-a costat)

”Eu trebuie să fiu un milion la sută sigur de faptul că îmi doresc un copil”

Dorian Popa a ajuns în acea etapă a vieții în care poate spune că le are pe toate. Mai puțin, însă, pe plan personal, acolo unde este întrebat de cei apropiați, dar și de fanii lui când va veni ziua cea mare când va deveni tătic.

”La un moment dat, se va întâmpla și asta. Consider că nu trebuie să mă grăbesc și o voi face atunci când mă voi simți pregătit. Uite, mă uitam zilele trecute la televizor, sunt un mare fan «Neatza cu Răzvan și Dani» și, implicit, al lui Răzvan și al lui Dani și, uite, Dani se mândrea cu frumoasa vârstă de 40 de ani, iar Dani are un copilaș, cred că de un an… Bun, Dani a făcut copilul la 39 de ani, eu am 33, deci cel puțin 6 încă mai pot”, a mai declarat Dorian Popa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: Dorian Popa a făcut accident de mașină: ”Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că suntem vii”)

Mai mult, vloggerul a dezvăluit că, pentru a deveni tată, trebuie să fie sigur de acest pas: ”Eu trebuie să fiu un milion la sută sigur de faptul că îmi doresc un copil. Să fiu pregătit înseamnă să simt de la Doamne-Doamne că ăsta e momentul”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.