Unde au dispărut Liviu Dragnea și emisiunea culinară de pe internet. Fostul șef al PSD pregătește o bombă în mediul online: „Voi avea trei apariții pe săptămână”

Liviu Dragnea revine în lumea emisiunilor culinare online, după ce în ultimele trei luni și jumătate a făcut o neașteptată pauză. La 62 de ani, fostul lider politic al Partidului Social Democrat, își anunță un comeback mai mult decât spectaculos și promite o emisiune cu multe surprize.

Chiar dacă evită să vorbească despre motivele care l-au făcut să facă un pas înapoi după ce pornise lansat ca din pușcă în noul proiect, Liviu Dragnea susține că experiența acumulată îl va ajuta să ducă mai departe proiectul personal, unul pe care-l îndrăgește foarte tare.

Liviu Dragnea a decis ca emisiunea să fie reluată sub aceeași denumire

Iar un element de continuitate e legat de denumirea emisiunea, care va continua să fie difuzată sub brandul sub care a și fost lansată în această primăvară.

( CITEȘTE ȘI: Liviu Dragnea, la un pas de o cu totul altă carieră! Din ce a făcut primii bani)

În plus, ia în calcul să realizeze o ediție specială la jumătatea acestei luni, cu ocazia marii sărbători creștine dedicată Sfintei Fecioare Maria.

„Vă asigur că proiectul meu, intitulat Bucătăria de acasă > va continua. Chiar foarte curând, adică cel mai târziu la finele lunii august sau cel târziu la început de septembrie, mă voi prezenta iar în fața camerelor de filmare. Nu exclud însă nici varianta să ofer celor interesați un episod special în preajma marii sărbători de Sfântă Mărie, dar nu am încă nimic decis pe acest subiect”, a precizat Liviu Dragnea pentru CANCAN.RO.

El spune că nu ia niciun moment în calcul să-și schimbe „numele de scenă”, după modelul chefilor de la noi și din alte părți. „Nu am nevoie de niciun alt nume, de scenă, cum ar crede unul sau altul. Îmi voi folosi doar numele propriu, fiindcă am stat suficient pe scena publică ca lumea să mă cunoască. Și mai e ceva pe care nu-l voi schimba, faptul că nu fac această emisiune pentru a mă îmbogăți. Așa cum am spus de la bun început, nu am nevoie de așa ceva!”, a adăugat el.

Liviu Dragnea a recunoscut că a urmărit în ultima vreme câteva emisiuni de specialitate, din diverse regiuni ale lumii, pe diverse rețele de socializare, tocmai pentru a vedea cum văd și alții aceeași pasiune pentru gătit.

A ales schimbări noi pentru produsul său de suflet

Emisiunea sa culinară va cunoaște însă câteva îmbunătățiri și va avea o difuzare mai amplă. „Cel mai probabil voi face această emisiune de două pe săptămână, de la mine de acasă, așa cum i-am obișnuit pe cei care m-au urmărit deja. Dar va exista și o a treia, fiindcă lucrez și la un podcast. Temele acestuia din urmă vor trata viața economică și socială, dar și politica de azi din România. Am stabilit deja numele emisiunii, ce va fi produsă într-un studio profesionist, dar încă îl păstrez secret pentru o vreme”, și-a dezvăluit pentru CANCAN.RO planurile imediate de acțiune fostul lider politic.

(NU RATA: Cu ce se ocupă acum Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea, la 8 ani de la divorțul de fostul politician)

Liviu Dragnea nu ezită să le reamintească tuturor că el nu dorește să apară în cadrul proiectelor sale culinare de postura de specialist. „Nu sunt și nu am avut niciodată pretenția că sunt un masterchef! Nici pomeneală! Nu am făcut nicio școală de specialitate și fac doar ceea ce am învățat din familie. Sau de la prieteni. E doar pasiune, nimic altceva!”, indică același personaj.

Ce mesaj special le-a transmis celor care l-au criticat

Criticilor săi le-a transmis un simplu mesaj și direct: „Le-am citit doleanțele cu mult zâmbet pe buze. Cei care au gătit după rețetele mele au reușit să și consume cu succes ceea ce au gătit. Ceea ce mă face bucuros! Voi continua să cred în rețetele mele și să le pun în aplicare cât mai bine posibil!”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.