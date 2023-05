Liviu Dragnea, la un pas de o cu totul altă carieră! Din ce a făcut primii bani

Toată lumea îl știe acum pe Liviu Dragnea, însă puțini știu cu ce s-a ocupat fostul lider politic în anii tinereții. Se pare că acesta a început să câștige primii bani de la o vârstă fragedă datorită pasiunii lui. E drept că pasiunea mai mult îi mânca banii decât îi producea, dar Liviu Dragnea a fost ambițios și chiar era la un pas de o a apuca pe un alt drum în viață. Din ce a făcut Liviu Dragnea primii bani?

Puțini sunt cei care știu că în anii studenției Liviu Dragnea era star rock. Mai exact, în primul an de studenție, fostul lider politic a înființa o trupă rock alături de câțiva colegi de facultate. Formația se numea Ego și cu ea Liviu Dragnea a făcut primii bani. Deși câștigurile nu erau mari, Liviu Dragnea a fost dedicat pasiunii sale și chiar se gândea să se dedice muzicii.

Însă, cum formația rock mai mult „mânca” bani decât producea, Liviu Dragnea și colegii săi au decis să îi pună capăt în momentul în care fiecare dintre ei a fost repartizat ca inginere, în altă parte.

„Ego, da. Era rock. Holograf avea sală de repetiții chiar lângă noi, la Casa de Cultură a studenților. Nu am mai putut (n.r. să continue trupa), fiecare am plecat unde am fost repartizați și nu aveam banii necesari pentru a rămâne în București toți și să renunțăm și la muncă… eram ingineri stagiari.

Părinții n-aveau. (…) Părinții nu erau foarte liniștiți: Frate, du-te la muncă, din asta o să trăiești… Cu un an înainte să terminăm facultatea prinsesem și noi un loc la Costinești cred, undeva la mare, la un restaurant. Aveam tobe, ei aveau chitări, stații, atunci apăruseră efectele, la chitară în special.

Țin minte că le-am cumpărat și fiecare a luat bani de acasă cum a putut. Nu i-am furat. Eu, de exemplu, i-am mințit, să mă ierte părinții mei… ei aveau niște bani puși pe cecuri de 5000 (…) Eu am cerut un cec din ăla, inventând o poveste, jucând teatru, că am fost cu o fată și că o lăsasem gravidă. Până la urmă am plecat cu cecul. Ne-am cumpărat aceste efecte”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit ego.ro.

Liviu Dragnea a renunțat la visul său

Deși îi plăcea mult să facă parte dintr-o trupă rock, Liviu Dragnea a renunțat la visul său din cauza problemelor financiare. Viața de star rock în devenire nu era una ușoară, iar formația absorbea mai mulți bani decât genera. Cu toate acestea, Liviu Dragnea și colegii săi au ținut-o în viață, cu sacrificii, cât de mult au putut.

„Aveam nevoie de bani, să ținem formația. Normal că era bine (n.r. să fie rocker). Ne vindeam cartelele de la cantină. Eu fusesem înainte în comitetul de conducere al cantinei. Îmi făcusem prieteni printre bucătărese. Din când în când mai mergeam cu colegii și mâncam ca și când aveam cartele.

Mai găteam în cameră. Nu era foarte simplu pentru că nu aveai reșouri în cameră. Noi ne-am făcut o șamotă, fiind ingineri toți, cu o rezistență atât de mare, făceam cartofi prăjiți la minut. Câteodată aveam ce trebuie, câteodată nu aveam. Și uite așa nevoia m-a făcut să învăț. Eram singurul care gătea”, a mai spus Liviu Dragnea.

