Cu ce se ocupă acum Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea, la 8 ani de la divorțul de fostul politician

Bombonica Prodana și Liviu Dragnea au fost căsătoriți timp de 28 de ani. În urma mariajului au rezultat doi copii, o fată și un băiat. După ce au ajuns în pragul divorțului și au semnat actele de separare legală, Bombonica Prodana s-a retras din spațiul public. Anii au trecut și puține lucruri s-au mai auzit despre ea! Iată mai jos, în articol, cu ce se ocupă acum, la opt ani de la divorțul de fostul politician.

Bombonica Prodana și Liviu Dragnea au avut un mariaj lung. Cei doi au fost împreună timp de 28 de ani. Însă, la solicitarea fostei partenere, a survenit divorțul. După ce au decis ca drumul relațional să fie bifurcat, fosta soție a lui Liviu Dragnea a preferat să se axeze pe carieră. Acesta fiind motivul pentru care a preferat să intre într-un „con de umbră”, după ce s-a separat de fostul politician.

Despre Liviu Dragnea se cunoaște cu ce se ocupă, în prezent. Se poate afirma că fostul politician s-a reprofilat: acum, are propria lui emisiune culinară, care poate fi vizualizată pe platforma YouTube. Totuși, ce s-a întâmplat cu Bombonica Prodana, fosta sa soție? Cu ce se ocupă, acum, după ce a divorțat de fostul lider PSD, în urmă cu opt ani? În continuarea articolului, veți afla.

Cu ce se ocupă Bombonica, după divorțul de Liviu Dragnea

După ce au divorțat, Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea, a ales să se axeze pe viața profesională. Încă de câțiva ani, se cunoștea faptul că are o înclinație către domeniul spiritualității. La momentul actual, aceasta este instructor autorizat de Theta Healing. Pasiunea către dezvoltarea personală a condus-o până în punctul în care a ajuns instructor pentru cei care doresc să își stăpânească emoțiile și să ia cele mai bune decizii. De altfel, potrivit descrierii sale, Bombonica este „practicant independent cu certificat, instructor, maestru”.

Cât despre fosta căsnicie, Liviu Dragnea mărturisea că primul pas către separare a fost făcut chiar de Bombonica Prodana. Fostul politician a susținut că nu ar mai fi rezistat tensiunilor și că ar fi cedat. Fostul lider PSD nu s-a opus deciziei fostei soții.

„Pur și simplu nu am mai rezistat la această tensiune. Nu e făcută dintr-un aluat dur, atunci au fost niște ani urâți, eram hăituit, urmărit, cercetat, telefoane ascultate, și ale mele, și ale copiilor. Greu de imaginat. Și nici nu am chef să explic. A cedat, pur și simplu. Și i-am respectat decizia.

Când mi s-a propus să merg prefect, în decembrie 1996, și am zis că da, ea a plâns foarte mult. Și a zis că pasul ăsta, într-un final, nu o să ne facă bine. Ceea ce s-a dovedit a fi adevărat. (…) Nu pot să am regrete și nu vreau să discut despre… E o femeie pe care am respectat-o și o respect, fosta mea soție, mama copiilor mei”, a declarat Liviu Dragnea în cadrul unei emisiuni TV.

