Unde s-a angajat Bucătărașul Lulu după ce a părăsit Gașca Zurli: ”Mă voi asigura că sunt plătit corespunzător”

Cum este viața lui Ionuț Varodi de când a părăsit Gașca Zurli? Bucătărașul Lulu are o carieră care se aseamănă cu ceea ce a făcut ani la rând! Cu ce se ocupă în prezent? Chiar el a făcut dezvălurile! Actorul se bucură de succes și are multe proiecte.

Ionuț Varodi nu a renunțat la pasiunea pe care o are și continuă să facă unele lucruri pe care le făcea atunci când era în Gașca Zurli. Totul pare bine în viața actorului, chiar dacă plecarea din fosta echipă i-a adus suferință. Spunem asta pentru că în prezent are propria lui firmă, DeLulu, de care se ocupă cu multă implicare.

Bucătarașul Lulu a trecut prin momente grele atunci când a părăsit gașca Zurli, dar iată că a reușit să își găsească drumul în viață. Actorul este social media manager, iar acum organizează ateliere și petreceri pentru copii. Ionuț Varodi nu numai că își dedică foarte mult timp carierei, ci face totul cu pasiune și dăruire.

„În prezent sunt social media manager, ceea ce făceam și în Zurli, pe lângă faptul ca eram pe scenă. Și dau drumul la o mulțime de proiecte. În mai am început petreceri și ateliere pentru copii, cu animatorii DeLulu, firma mea. Știu sigur că nu voi mai pleca niciodată capul doar pentru că așa am auzit când eram mic, ca nu e bine sa te cerți cu șeful. Asta nu înseamnă ca îl lași să facă ce vrea cu tine. Și știu sigur ca mă voi asigura că sunt plătit corespunzător, pentru fiecare oră, minut, secundă în plus față de cea contractuală. Lucrurile astea m-au ajutat în business-ul meu. Știu că cea mai importantă resursă sunt oamenii. Oamenii trebuie respectați, plătiți, apreciați”, a mărturisit actorul, potrivit fanatik.ro .

Actorul a început să organizeze astfel de petreceri încă din luna mai, totul sub numele brand-ului „DeLulu”, firma lui de animatori. Totul merge exact așa cum își dorea, iar bineînțeles că și experiența pe care a dobândit-o de-a lungul anilor a jucat un rol important aici. Ionuț Varodi se bucură că poate lucra în continuare într-un domeniu în care le poate aduce bucurie copiilor.

Ionuț Varodi a recunoscut că simțea că trebuia să plece din Gașca Zurli încă de când i-ar fi fost încălcate limitele profesionale, dar nu a putut să se rupă de tot ceea ce trăise acolo. Actorul îi îndrăgește foarte mult pe copii, iar acesta este un motiv pentru care a rămas în echipă mai mult timp, în ciuda neînțelegerilor.

„Ar fi trebuit să plec in momentul in care mi-au fost încălcate toate limitele profesionale. Daca nu atunci, când mi-au fost încălcate drepturile umane. Dar poate eram prea mic și încă mergea sa mă orientez după promisiuni deșarte. Am plecat când am realizat ca totul e, de fapt, poate o strategie. Deci la momentul potrivit”, a mai spus Ionuț Varodi.