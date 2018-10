Unde se afla Elena Udrea când a fost ridicată de polițiști! Prima reacție a avocatului fostului ministru

Elena Udrea și Alina Bica au fost ridicate de pe stradă de autoritățile din Costa Rica, miercuri seară (3 octombrie). Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, şi fosta şefă DIICOT, Alina Bica, au fost reţinute de către INTERPOL în Costa Rica. Potrivit avocatului ei, Elena Udrea se afla la o cafenea atunci când a fost reținută.

Avocatul a declarat într-o intervenție telefonică la Digi24 că aceasta va fi prezentată instanței de judecată, dar crede că nu se va dispune măsura de extrădare, pentru că fiica Elenei Udrea are cetățenie costaricană.

„Nu am apucat să vorbesc cu Elena Udrea. Am vorbit cu Adrian Alexandrov (iubitul Elenei Udrea n.r). Ceea ce ştiu este că, în momentul reţinerii, ea se afla la o cafenea. A venit cineva şi s-a prezentat ca fiind de la INTERPOL şi a invitat-o la sediu. În acest moment, Elena Udrea este la sediul Interpol. Drepturile fetiţei sunt protejate de Protecţia Copilului din Costa Rica. Una dintre prevederi este că un copil nu trebuie despărţit de mama lui. Instanţa va analiza toate detaliile şi, cu siguranţă, va ţine cont de statutul de azilant pe care îl are Elena Udrea”, a explicat avocatul Elenei Udrea. (Vezi aici “Tricolorul”, arborat la clinica din Costa Rica unde a născut Elena Udrea!)

Autoritatea de Investigaţii Judiciare din Costa Rica au anunțat că Elena Udrea a fost reţinută în jurul orei locale 10.00 (19.00 ora României, n.r.), în timp ce Alina Bica a fost reţinută patru ore mai târziu. Elena Udrea are o sentință definitivă de șase ani închisoare, iar Alina Bica trebuie să stea patru ani în pușcărie