Unde se afla Mihaela Botezatu când Silviu Prigoană își dădea ultima suflare. Cristi Brancu a făcut dezvăluirea!

Decesul neașteptat al lui Silviu Prigoană a produs multă vâlvă și a stârnit numeroase controverse. Omul de afaceri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, într-un restaurant din Brașov, în urma unui infarct miocardic. Unde se afla Mihaela Botezatu atunci când afaceristul și-a dat ultima suflare. Cristi Brancu a dezvăluit mai multe detalii din spatele ușilor închise.

Așa cum spuneam, decesul lui Silviu Prigoană a stârnit multă vâlvă și a ridicat multe întrebări. Acum, Cristi Brancu a adus puțin mai multă lumină în acest caz și a dat câteva detalii din spatele ușilor închise. Prezentatorul TV a discutat cu familia afaceristului și a dezvăluit motivele pentru care la vârsta de doar 60 de ani avea totul pregătit pentru momentul în care își va da ultima suflare.

„În aceste zile ne-am despărțit de Silviu Prigoană, un om alături de care am trăit multe momente senzaționale, unele senzațional de frumoase, altele în decibeli puternici legate de ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Îi mulțumesc pentru toate aceste momente și pentru a lămuri câteva lucruri care circulă acum în spațiu public, aș vrea să vă spun ceea ce am aflat de la oameni din familia lui, familia lui extinsă ne referim și la fini, oameni care s-au întâlnit cu Silviu Prigoană în ultima vreme și am adunat câteva informații, care vă pot defini motivul pentru care Silviu Prigoană pregătise ieșirea de pe această lume, așa cum probabil că puțini au făcut-o la vârsta de 60 de ani.

Silviu Prigoană a fost tot timpul pregătit să plece de pe această lume și din acest motiv acesta e motivul principal pentru care el a pregătit minuțios înmormântarea, au fost probleme cardiace vechi, moartea copilașului lui Darius, știți foarte bine, care a murit la 3 săptămâni, moartea tatălui lui din august, de care a avut grijă într-un mod absolut exemplar, toate acestea l-au făcut pe el să fie mai pregătit și mai împăcat cu această idee.

De altfel, încă de pe vremea când era cu Adriana Bahmuțeanu a trecut toată averea pe numele copiilor, ce și cum se va împărți și cum a împărțit-o să vedeți cât curând, însă avem câteva amănunte”, a mărturisit Cristi Brancu.