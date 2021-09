Cristian Boureanu și-a făcut apariția în club, locul unde, alături de prieteni, încearcă, probabil, să îndulcească amarul pricinuit de despărțirea de Laura, logodnica lui. A optat pentru o vestimentație casual, blugi, tricou și un sacou, pe care l-a ”aruncat” pe brațul stâng înainte de a păși în Fratteli. Iar acolo, fostul politician avea să-și alunge, cel puțin pentru o perioadă, supărarea. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Cristian Boureanu s-a pliat perfect pe versurile melodiei care făcea furori în urmă cu peste 20 de ani. ”Atât de singur”, piesa de rezistență a trupei Talisman, descrie perfect starea de spirit prin care pare să treacă fostul politician după despărțirea de Laura Dincă, fotomodelul mai tânăr decât el cu 20 de ani și alături de care își făcea mărețe planuri. Doar că visele s-au risipit într-o vară pe care Boureanu nu o va uita, probabil, curând.

”Singur, atât de singur” a apărut Cristian Boureanu weekend-ul trecut pe străzile Capitalei, dar cu o țintă precisă: clubul! Pentru că acolo pare să se refacă ”ținuta” de cuceritor pe care fostul politician a purtat-o de fiecare dată. Pentru că toamna încă nu și-a arătat ”colții”, Boureanu a optat pentru un tricou alb, iar sacouașul care dă nota de eleganță și l-a pus pe mână. Cu pași mărunți a înaintat pe aleea care duce către Fratteli. Și cu o mină oarecum tristă. Imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă aproape nu mai au nevoie de comentariu. Cu siguranță, însă, acolo s-a întâlnit cu prietenii care-l țin în ”viață” și, alături de ei, a bifat o seară în care zâmbetul i-a revenit pe buze.

Cristian Boureanu și Laura Dincă, ruptură după o relație de șase ani

Cristi Boureanu și Laura Dincă decideau, în vară, să meargă pe drumuri separate, după o relație care s-a întins timp de șase ani. Fotomodelul avea să dezvăluie motivele care au condus la ruptură, și nu au fost deloc puține. Chiar dacă cei doi se logodiseră, în 2018, și își făceau planuri pentru copii.

”Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata. Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă pentru fanatik.ro.

