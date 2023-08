Urmașa Simonei Halep s-a săturat să fie înjurată pe internet. Conferință de presă memorabilă. „Ajutați-ne!”

Joi, 17 august 2023, Iga Swiatek (22 de ani, 1 WTA) și Qinwen Zheng (20 de ani, 24 WTA) s-au înfruntat în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati. După mai bine de două ore de joc, poloneza s-a impus cu scorul de 3-6, 6-1, 6-1. În ciuda faptului că a obținut calificarea în sferturile de finală ale competiției, Iga a răbufnit în timpul conferinței de presă de la finalul meciului. Ea a explicat că nu mai suportă criticile dure pe care le primește în mediul online după fiecare meci.

În cursul zilei de joi, Iga Swiatek a înfruntt-o pe Qinwen Zheng în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati. Meciul a fost neașteptat de echilibrat, chinezoaica punându-i mari probleme liderului mondial.

Iga Swiatek, discurs manifest după ce s-a calificat în sferturi la Cincinnati

Practicând un joc extrem de curajos, Qinwen Zheng și-a adjudecat primul set cu scorul de 6-3 și se prefigura o mare surpriză. Totuși, Iga Swiatek a revenit în setul secund și s-a impus cu 6-1. În actul decisiv, poloneza a jucat perfect și nu a cedat decât un game, câștigând setul cu 6-1. Astfel, după două ore și 12 minute de joc, Iga Swiatek a câștigat meciul cu scorul de 3-6, 6-1, 6-1 și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

În ciuda faptului că a reușit să se califice mai departe, Iga Swiatek a surprins pe toată lumea în cadrul conferinței de presă de la finalul meciului. Înainte ca jurnaliștii să-i adreseze întrebări, poloneza a avut un discurs în care și-a exprimat cea mai mare nemulțumire. Mai exact, Iga a explicat că s-a săturat ca la finalul fiecărui meci mai puțin reușit să fie criticată extrem de dur în mediul online. În plus, ea a subliniat că și echipa sa se confruntă cu acest val de critici exagerate. Cu acest prilej, Swiatek i-a încurajat pe toți oamenii să fie mai pozitivi și să încerce să ia partea bună a lucrurilor pe care le fac sportivii pe teren.

„Cu siguranță că meciul de astăzi nu a fost perfect. Cu toții am văzut asta. Dar cantitatea de ură și critici pe care eu și echipa mea o primim după ce eu pierd chiar și un singur set este pur și simplu ridicolă. Vreau să încurajez oamenii să fie mai atenți atunci când comentează pe internet. Ar fi grozav dacă ne-ați ajuta ca jurnaliști, pentru că noi toți sacrificăm foarte mult și muncim din greu pentru a fi în acest loc. Noi dăm întotdeauna 100% din ceea ce putem face în fiecare zi.

Este oarecum trist pentru mine să văd că oamenii din echipa mea și eu însămi suntem judecați. Aș vrea să încurajez oamenii să fie mai atenți și să se concentreze și pe partea pozitivă a ceea ce facem, pentru că astăzi, chiar dacă nu am început bine meciul, mi-ar plăcea ca oamenii să vadă cum am rezolvat problemele și cum am ieșit cu adevărat din necazuri. Chiar dacă am avut un prim set slab, am reușit să îmi revin. În afara terenului încerc să fiu cea mai bună jucătoare și persoană posibilă. Am vrut doar să încurajez oamenii de pe internet să fie mai pozitivi”, a spus Iga Swiatek.

