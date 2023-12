Urmează pasul cel mare pentru Andreea Bălan și Victor Cornea? Care e diferența crucială între actualul iubit si george burcea

Andreea Bălan (39 de ani) și Victor Cornea (30 de ani) formează un cuplu din luna iunie a acestui an. După mai multe relații eșuate, cei doi par să se completeze perfect din toate punctele de vedere. În cadrul unui interviu, artista a mărturisit care este diferența dintre actualul iubit și foștii parteneri, dar și care este motivul pentru care relația lor ar putea trece la următorul nivel.

După o căsnicie eșuată cu tatăl fetițelor sale, George Burcea, Andreea Bălan și-a găsit liniște alături de tenismenul Victor Cornea. Tânărul sportiv a reușit să o facă să se simtă cea mai iubită femeie, iar diferența de vârstă de 9 ani dintre cei doi nu a influențat în niciun fel bunul mers al relației. La 6 luni de când și-au oficializat relația, Andreea Bălan recunoaște că până să ajungă în acest stadiu al maturității emoționale, a avut nevoie de multă muncă, lucru individual și înțelepciune.

”După cum știți și voi, eu am avut câteva experiențe negative în viața mea care m-au transformat spiritual și emoțional. Ca să pot să mă vindec, am transformat aceste experiențe negative în lecții și le-am dat în mintea și în sufletul meu un alt sens mai înțelept și mai profund. Totodată mi-am asumat greșelile și am învățat să fiu un om mai bun și mai empatic. Atât din lecțiile mele cât și din ce am învățat de la diferiți autori sau leaderi spirituali, vă împărtășesc și vouă ideile care m-au ajutat să-mi construiesc o viață lipsită de suferință și de ego”, mărturisea Andreea Bălan, pe Instagram.