UTA pregătește startul sezonului în Slovenia!

UTA Arad, formație preluată din această vară de Ilie Poenaru, tehnician care i-a luat locul pe banca „Bătrânei Doamne” lui Ionuț Badea, va prgăti startul sezonului viitor la Rogla în Slovenia, cantonamentul fiind programat între 20 iunie şi 1 iulie.

Potrivit sitee-ului oficial, formaţia pregătită de Ilie Poenaru va disputa primul meci amical pe 24 iunie, cu Mariţa Plovdiv (din liga a doua bulgară), după care pe 27 iunie va întâlni Vojvodina Novi Sad (prima ligă din Serbia, locul 7 în sezonul trecut). Ultimmle două amicale ale arădnilor în Slovenia se vor disputa în aceeași zi, pe 30 iunie,, contra celor de la Partizani Tirana (prima ligă albaneză) și a sârbilor de la Radnicki Nis (locul 5 în prima ligă sârbă).

„Eu îmi doresc să fim în primele şase locuri, pentru că e frumos acolo, e frumos să te baţi cu cele mai bune echipe. Eu am fost în play-off, ştiu cum e, am făcut şi puncte. Iar Cupa României este un obiectiv clar, vom încerca să ne batem pe toate planurile. Trebuie să schimbăm mentalitatea, pentru că jucătorul român se mulţumeşte cu puţin. Dar eu sunt educat altfel, cine nu doreşte meci de meci, că e amical sau nu, nu are cum să lucreze cu mine. E clar că se vor pierde meciuri, dar e important cum pierzi. Trebuie să ai atitudine. În contract mi-am trecut podiumul, mi-am trecut câştigarea campionatului, a Cupei României, mi-am trecut calificarea în Conference League, am trecut pentru că am vrut să mă duc numai pe performanţă”, a declarat Ilie Poenaru în momentul în care a preluat UTA Arad.