Vacanță dată peste cap pentru o familie de italieni. Au vrut să ajungă în Polonia, dar s-au trezit în România și au rămas uimiți

De: Alina Drăgan 22/04/2026 | 20:03
Vacanță dată peste cap pentru o familie de italieni /Foto: Pixabay

Vacanța unor italieni a fost dată peste cap de un strop de neatenție. Aceștia își plănuiseră un city break în Polonia, însă au ajuns din greșeală în România. Asta s-a întâmplat pentru că italienii nu au fost atenți atunci când au rezervat biletele de avion. În loc să aleagă ca destinație Cracovia, s-au încurcat în litere și au rezervat zborul pentru Craiova.

O familie din localitatea italiană Venosa, provincia Potenza din regiunea Basilicata, a vrut să ajungă în Polonia, dar s-a trezit în România. Asta pentru că au încurcat Cracovia cu Craiova. Însă, deși au ajuns în altă țară, italienii s-au amuzat pe seama întâmplării și s-au bucurat de vacanța spontană din România.

Entuziasmați de vacanța din Polonia, italienii nu au mai verificat destinația și au ajuns în România, la Craiova. Și-au dat seama abia după ce au aterizat de greșeala făcută. Au pierdut cazarea și toate rezervările făcute pentru Polonia, însă nu au lăsat asta să le strice vacanța.

După ce au realizat greșeala făcută, italienii s-au bucurat și de vacanța din România. Au explorat toate atracțiile din Craiova și s-au bucurat și de preparatele tradiționale românești.

„Vrea cineva să se amuze? Ajungem la Bari, la poarta A8, cu destinația Cracovia, dar în realitate am debarcat la Craiova, în România. Rezervare greșită din partea noastră și am pierdut toate tururile din Cracovia, inclusiv cazarea. Nu ne mai rămâne decât să râdem în această zi de vineri 17.

Atașez între timp fotografii din Craiova și aveți grijă, pentru că este ușor să confundați cele două nume. P.S.: Sunt două parcuri superbe: Parcul Romanescu, al treilea cel mai mare din Europa, și Parcul Englez, și el spectaculos, puțin mai mic decât primul.

Oricum, astăzi, 20 aprilie, ne întoarcem acasă! Ce să spun, totul a fost minunat, inclusiv mâncarea și acel desert, papanașul, pe care trebuie neapărat să-l refacem acasă”, a scris unul dintre italieni pe grupul de Facebook „Visitare Cracovia”.

Nu este pentru prima dată când italienii fac confuzie între cele două orașe. Un caz similar s-a întâmplat și anul trecut în preajma sărbătorilor de iarnă. Atunci un influencer din Italia a vrut să meargă la Târgul de Crăciun din Craiova, dar a ajuns la cel din Cracovia.

 

