Vacanţă de coşmar pentru familia lui Alin Oprea la o locație de lux de pe litoral. Fiica Medanei a suferit un accident grav în camera de hotel!

Ceea ce trebuia să fie o minivacanță relaxantă pe litoralul românesc, s-a transformat într-un coșmar pentru familia îndrăgitului muzician Alin Oprea. Aflat într-un turneu pe litoral alături de trupa Talisman, artistul a rezervat o cameră la un hotel de 5 stele pentru soția sa și fiica Daria. Experienţa a început cu stângul pentru aceştia, însă situaţia a ieşit total de sub control după ce fiica brunetei a suferit un accident în baia resortului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreţul a făcut primele declaraţii despre cele întâmplate.

De când a ajuns în incinta hotelului New Belvedere din Mangalia, artistul a fost întâmpinat cu o veste care i-a lăsat un gust amar. La check-in, Alin Oprea a achitat integral costul camerei, însă angajaţii i-au solicitat să plătească o garanție suplimentară de 450 lei pentru eventualele pagube.

„Nu mi s-a mai cerut niciodată o astfel de garanție în alte hoteluri, nicăieri în lume și nici la noi în țară. De obicei, clienții sunt întâmpinați cu un pahar de apă măcar sau cu o limonadă, nu cu cerințe neașteptate și neplăcute, iar în cameră cu fructe și o șampanie, așa am fost primiți peste tot pe unde am mers, în străinătate. La ei până și cafeaua din cameră, care peste tot este oferită gratuit, la ei se plătea. Gestul în sine ne-a atras atenția într-un mod neplăcut”, a declarat muzicianul pentru CANCAN.RO.

Un alt aspect care a stârnit nemulțumirea familiei a fost obligativitatea de a plăti pentru un pachet all-inclusive, deși aceștia doreau doar cazare.

„Am fost constrânși să achităm pentru mese la care nici măcar nu intenționam să participăm și de la care chiar am lipsit de câteva ori, ceea ce a crescut semnificativ costul vacanței, fără a ne aduce vreun beneficiu real”, a adăugat soția solistului.

Un accident grav, ignorat de conducerea hotelului

Situația s-a agravat când Daria, fiica de 12 ani a Medanei, a suferit un accident grav în camera de hotel. Potrivit declarațiilor, în timp ce ea încerca să închidă ușa cabinei de duș, aceasta s-a desprins din cauza faptului că nu era bine fixată și s-a spart în mii de cioburi. Fetița a fost rănită în mai multe locuri, cea mai gravă tăietură fiind la picior. În plus față de rănile fizice, Daria a fost profund afectată emoțional, iar incidentul a transformat o vacanță promițătoare într-o experiență traumatică. Pe tot parcursul vacanței, fetița nu a mai putut intra în apă, fiind rănită la picior.

Medana a contactat imediat conducerea hotelului pentru ajutor, însă răspunsul primit a fost unul dezamăgitor: „În loc să ofere sprijin, personalul hotelului a refuzat orice formă de ajutor, inclusiv chemarea unei ambulanțe. Managerul hotelului a dispărut rapid, invocând probleme personale, iar directoarea din București, contactată telefonic, a avut o atitudine inumană, susținând că incidentul nu este responsabilitatea hotelului și că Medana trebuia să între cu copilul de 15 ani în baie. Când Medana i-a spus cine este și că va chema presa și televiziunea, aceasta a spus că pe ea nu o interesează, să-i cheme “chiar acum”.

Mai mult decât atât, la finalul sejurului, conducerea hotelului a refuzat să le restituie garanţia. Suma respectivă a fost oprită pentru paguba produsă de spargerea geamului de la cabina de duș. Alin Oprea a analizat ulterior condițiilor de returnare a garanției şi a observat că în contract un astfel de incident era menționat ca o posibilitate frecventă, sugerând un viciu de fabricație sau execuție.

Alin Oprea şi Medana, decişi să îşi facă dreptate în instanţă

În continuare, Alin Oprea și soția sa au explicat să sunt decişi să ia măsuri legale.

„Vom face toate plângerile și reclamațiile necesare pentru a ne asigura că nimeni nu va mai fi obligat să treacă prin ceea ce am trecut noi. Vom acționa în instanță hotelul pentru neglijență, indiferență și lipsa măsurilor de siguranță, urmând să solicităm despăgubiri pentru daune morale și materiale”, a spus solistul.

„Dacă am fi întâlnit un minim de omenie și compasiune din partea conducerii hotelului, poate că nu am fi escaladat acest conflict. Însă, în fața aroganței și a aerelor de superioritate afișate de conducerea acestei unități, am hotărât să mergem până la capăt pentru a ne face dreptate.

Din păcate acționarii hotelului, habar nu au de atitudinea angajaților lor. În străinătate, după un astfel de incident, mai că nu ți-ar fi pus covor roșu. Pe acești angajați nici măcar nu i-a interesat, motivând că oricum ei au mereu controale și că mai sunt și alți clienți nemulțumiți care fac sesizări la protecția consumatorului. Am plătit mai mult la acest hotel decât în Tenerife și am fost foarte dezamăgiți de experiența avută”, a concluzionat Medana.

Contactaţi de CANCAN.RO, reprezentanţii hotelului New Belvedere din Mangalia nu au oferit niciun răspuns în ceea ce priveşte incidentul.

