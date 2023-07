Văduva din București care a ucis 35 de bărbați, pare o descriere de domeniul fantasticului. Atunci când vine vorba despre ucigași în serie, în minte apar instantaneu imagini masculine. Totuși, istoria consemnează femei care, în cruzimea lor, i-au depășit pe mulți dintre cei mai îngrozitori criminali bărbați. Bunăoară, în secolul al XVI-lea, contesa unguroaică Elizabteh Bathory a fost desemnată “cel mai prolific ucigaș de sex feminin” din toate timpurile, de către Cartea Recordurilor Guiness. Se spune că a omorât peste 600 de tineri, pentru a-și menține suplețea pielii, facând baie în sângele lor.

Văduva din București care a ucis 35 de bărbați

Mary I Tudor, cea care avea să devină regină a Marii Britanii a fost, de asemenea, un simbol al răului suprem, prin curmarea unui număr mare de vieți omenești. I s-a atribuit supranumele de Bloody Mary, titulatură preluată în timp, valabilă și azi, a unei celebre băuturi alcooolice. La rândul ei, Irma Grese a lucrat ca gardian principal în lagărul de concentrare nazist de la Birkenau. Prizonierii care scăpau cu viață din ordinele sale de suprimare au numit-o Diavolul Blond. În ultimele două cazuri, nu se cunoaște numărul celor care au pierit din pricina femeilor menționate.

Și România s-a înscris într-un funest top al femeilor îngeri ai morții, prin Vera Renczi, de departe purtătoarea numărul unu a lugubrului stindard românesc în domeniul criminologiei din țara noastră. Mai degrabă, numele ei poate fi asemuit cu cel al Bellei Sorenson Gunness (1859-1908), femeie de origine norvegian-americană, care a ajuns cunoscută fiindcă și-a omorât rudele pentru avere, dar și pe pretendenții săi. Numărul celor uciși de ea ar fi cuprins între 25 și 40.

Debutul în șirul de crime

Până și azi dosarul Văduvei Negre reprezintă un mister pentru criminaliști. Aceasta s-a născut în 1903, la București, în urma relației dintre un om de afaceri ungur și o frumoasă tânără din Capitală. Adolescența Verei a ținut mult timp prima pagină a publicațiilor vremii, ca urmare a unei serii considerabile de aventuri amoroase cu liceeni, înstăriți oameni de afaceri, bogătași. S-a căsătorit pentru prima dată cu un bancher austriac, Karl Schick. Pentru un timp, pune capăt escapadelor scandaloase, devenind o soție atentă și plăcută, mai cu seamă după nașterea fiului lor, Lorenzo, potrivit digi24.ro. Din păcate, soțul avea să dispară, după spusele ei, în urma unui accident de mașină.

Un an mai târziu, cunoaște un sârb cu foarte mulți bani, Joseph Renczi, sub al cărui nume a intrat în cel mai negru capitol al biografiei sale. Un bărbat chipeș, un cuceritor. Pentru că și-a permis s-o înșele, a căzut bolnav la pat. Vera l-a “lecuit” definitiv. Proaspăta văduvă relua perioada de petreceri deocheate la Viena. Orgii în lanț. Seară de seară, având în centru o matroană îmbrăcată în doliu. În mai puțin de un deceniu, i-au pășit pragul conacului peste 30 de ibovnici. Erau cetățeni străini și niciunul nu a mai ieșit viu din lăcașul plăcerilor dezlănțuite.

Bilanțul odios al Văduvei negre: 35 de morți, printre care și fiul de numai 10 ani

După ce soția unuia dintre iubiții lui Renczi l-a urmat într-o seară la reședința ei și bărbatul nu s-a mai întors acasă, poliția a fost chemată să investigheze dispariția acestuia. După ce au cercetat pivnița de vinuri a lui Renczi, au descoperit 35 de sicrie neîngropate, căptușite cu zinc.

Fiecare conținea un cadavru de sex masculin în diferite stadii de descompunere. Femeia a fost arestată și dată în custodia poliției, unde a mărturisit că i-a otrăvit pe cei 35 de bărbați cu arsenic atunci când a bănuit că i-au fost infideli sau când a crezut că interesul lor pentru ea era în scădere.

Jandarmii au controlat casa și cripta familiei. De-a dreptul consternați, au fost cuprinși de groază, când în subsolul conacului de la Bekerekul, Iugoslavia, au descoperit 35 de sicrie de zinc, așezate în formă de cerc, unde se aflau toți bărbații care au trecut prin patul cutezanei. Mai mult decât atât, într-un sicriu se afla și fiul ei, Lorenzo, în vârstă de doar 10 ani. Se pare că femeia a fost nevoită să îl ucidă pentru că micuțul i-a aflat terifiantul secret. Victimele femeii au fost otrăvite. Vera le-a spus polițiștilor că obișnuia să coboare seara în cripta familiei, unde să bea un pahar de vin și să stea de vorbă cu cei pe care i-a ucis.

Alte surse vorbesc de faptul că odioasa ucigașă nu era alta decât Vera Renczi și că omorurile nu erau motivate de bani. Era geloasă și voia să fie ultima femeie iubită de bărbați.

Seceta minții

De asemenea, ea a mărturisit poliției că uneori îi plăcea să stea în fotoliu în mijlocul sicrielor, înconjurată de toți foștii ei pretendenți. Renczi a mărturisit că și-a ucis și cei doi soți și pe fiul său Lorenzo. Totodată, le-a spus oamenilor legii că, într-o zi, când fiul ei a venit să-i facă o vizită, băiatul a descoperit accidental sicriele din pivnița ei de vin și a amenințat-o cu șantajul. Atunci, ea l-a otrăvit și i-a aruncat trupul. În același timp, se temea că în curând o va lăsa pentru a se căsători cu cineva, așa că l-a ținut în brațe în timp ce el zăcea pe moarte, astfel încât să fie ultima persoană care să-l îmbrățișeze, scrie newsweek.ro.

Condamnată inițial la moarte, Văduva Neagră a beneficiat atunci de clemența legii care nu permitea execuția femeilor și a fost transferată pe viață într-o închisoare de maximă securitate. La scurt timp, criminala în serie se stingea în urma unei hemoragii cerebrale. De menționat că porecla “Văduva neagră” provine de la o specie de păianjeni veninoși ce trăiesc în America de Nord. După împerechere, femela își devorează partenerul.