Văduva lui Ekeng, mărturii cutremurătoare: “Cea mică îmi cere să mergem la mormânt. Patrick Junior a fost operat de urgență”

Nathalie Ekeng a făcut declarații cutremurătoare la mai bine de doi ani de la moartea fulgerătoare a mijlocașului camerunez. Soția fostului fotbalist de la Dinamo își crește singură cei doi copii: Kim Anaia, care are 4 ani și șase luni, și pe Patrick Junior, 1 an și zece luni. Născut după decesul fostului jucător de la Dinamo, fiul acestuia are probleme serioase cu respirația și a trecut printr-o operație dificilă recent.

În cadrul unui interviu oferit de curând văduva lui Patrick Ekeng a dezvăluit că s-a întors recent din vizita făcută rudelor soțului ei și că fiica ei plânge foarte des. Mai mult, Nathalie Ekeng a povestit cu lacrimi în ochi dorința pe care Kim îi cere să i-o îndeplinească: micuța vrea să meargă la locul de veci al tatălui ei. Din păcate, soția fostului fotbalist de la Dinamo nu are parte de prea multă liniște. Fiul ei de nici doi anișori a trecut printr-o intervenție complicată, pentru că are probleme cu respirația.

“Am fost la Yaounde, în Camerun, m-am întorc acasă, la Le Mans, în Franța. Am fost să ne vedem cu familia lui Patrick. Iar fetița plânge mereu, zice că îi e dor de Patrick și cere să mergem acolo, să sărute mormântul… Asta fac! (…).

Ei sunt forţa mea, pentru ei trăiesc. Dar uite, acum tremur toată. Patrick junior e bolnav, tocmai s-a operat la nas, pentru a doua oară. Prima dată s-a întâmplat în aprilie, însă nu a fost ok, și a fost nevoie de a doua intervenție. I s-a făcut rău, are mari probleme cu respirația, l-am dus la Urgențe. Și soțul meu iubit avea probleme de respirație și fusese operat de câteva ori.”, a declarat Nathalie Ekeng pentru Libertatea.

Vă reamintim că Patrick Ekeng a murit pe 6 mai 2016, după ce s-a prăbușit din senin pe teren în minutul 70 al meciului Dinamo – Viitorul, disputat pe stadionul Ștefan cel Mare.