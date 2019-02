“Vai, tati, am uitat că ai coastele rupte”. Dialog tulburător între Florin Busuioc și fiica lui de 9 ani

În urma interviului de colecție cu Florin Busuioc, care a fost făcut public astăzi, s-a aflat unul dintre dialogurile tulburătoare purtate de acesta și Catinca, fiica lui de doar nouă anișori. Carismaticul actor a fost cel care a relatat episodul emoționant și a vorbit și despre fiul său din prima căsătorie: Florin Busuioc Jr.

Dialog tulburător între Florin Busuioc și fiica lui de 9 ani

Florin Busuioc se numără printre artiștii de la noi care își ține familia departe de camerele de filmat. El și soția lui, Liliana, au o poveste foarte frumoasă de iubire, în timpul căreia au apărut două minuni: Natalie, care are 14 ani şi Catinca, în vârstă de 9 ani.

De curând, prezentatorul de la Pro TV a vorbit despre cum se comportă cele mai importante ființe din viața sa după cumpăna pe care a trăit-o la finalul anului trecut. Și… la un moment dat, el a dezvăluit că au fost episoade când fetița cea mică l-a îmbrățișat puternic, după care și-a cerut iertare că a uitat că are coastele rupte și i-ar putea provoca dureri. Desigur, mica prințesă Catinca nu are suficientă forță, iar actorul nu are deloc de suferit, astfel că o liniștește de fiecare dată cu explicații spuse pe un ton cald. “Ele sunt OK. Sunt alături de mine necondiţionat. Nu s-a schimbat mare lucru în atitudinea lor. Aia mică din când în când mai vine, mă strânge în braţe şi apoi zice: «Vai, tati, am uitat că ai coastele rupte. Iartă-mă!».

Zic: «Măi, Catinca, stai, măi, liniştită, că nu e mare lucru că m-ai strâns tu în braţe, că de la asta nu mi se poate întâmpla nimic. Dacă m-ar strânge Dedu în braţe, atunci da!». (râde) Altfel, ele sunt foarte drăguţe şi au grijă de mine”, a povestit cu multă emoție în glas prezentatorul TV pentru jurnaliștii de la OK! Magazine.

Întrebat despre fiul pe care i l-a dăruit prima soție, actorul a mărturisit că nu a vorbit direct cu Florin Busuioc Jr., însă tânărul i-a trimis un mesaj de susținere. De altfel, la scurt timp după infarctul suferit de Busu, băiatul din primul mariaj a făcut declarații tranșante și a lansat un apel către toți fanii tatălui său.

“Nu am vorbit direct cu el, dar mi-a trimis un mesaj de susţinere”, a mai declarat Florin Busuioc în timpul mărturisirilor.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.