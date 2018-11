Fiul lui Florin Busuioc, declarații tranșante despre tatăl său bolnav: “Îi sunt alături, are nevoie de liniște și insist să NU…”

Fiul lui Florin Busuioc a făcut noi declarații despre tatăl său, care este internat într-un spital din București de aproape o săptămână. Florin Busuioc Jr. a mărturisit că îi este alături părintelui său, care a suferit pe 6 noiembrie un infarct.

Fiul lui Florin Busuioc, apel către toți cei care îl cunosc și îl apreciază pe tatăl lui bolnav

Florin Busuioc Jr. a oferit un interviu recent în cadrul căruia a făcut un apel către toți apropiații și fanii tatălui său bolnav, cărora le-a cerut să-i ofere liniște ca să se poată recupera mai repede. Tânărul artist i-a transmis un mesaj emoționant părintelui lui, Florin Busuioc.

“Mesajul meu ar fi să îl lăsăm pe tatăl meu sa se odihnească şi ii sunt alături, are nevoie de linişte şi insist până când nu îl vom revedea sănătos în fata camerelor şi pe scenă sa nu scormoniţi în trecut. Ar fi bine ca nici după… În rest, ii doresc toate cele bune şi însănătoşire grabnică!”, a declarat Florin Busuioc Junior, potrivit wowbiz.ro.

Florin Busuioc Jr. este cântăreţ şi producător de muzică rap în timpul liber.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.