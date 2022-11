Valentin Căprariu poate fi catalogat deja ca un fenomen al platformei TikTok, la nivel mondial. Românul impresionează în filmulețele sale cu „exagerările” duse într-o zonă a extravaganței opulente. Spre exemplu, influencerul l-a parodiat pe Dani Mocanu care lua masa în spatele Mercedesului său S-Klasse. Spre deosebire de manelist, Valentin Căprariu a decis să servească prânzul la bordul unui avion privat. Publicul a rămas mască, însă și-a făcut inevitabil apariția întrebarea: „Ale cui sunt bogățiile din clipurile TikToker-ului român?”. Valentin Căprariu a răspuns acestei dileme, într-un episod al emisiunii CANCAN EXCLUSIV!



Povestea creatorului de content este una cât se poate de inspirațională. Valentin Căprariu este născut în Lugoj, dar a ales să trăiască în Italia de peste un deceniu. Inițial, acesta a plecat ca șofer pe TIR, meserie pe care a practicat-o timp de 10 ani, până la apariția pandemiei. 2020 a fost și anul în care TikToker-ul s-a apucat serios de treabă pe o platformă pe care a considerat-o ușor puerilă la început. De atunci și până la finele lui 2022, Valentin Căprariu a adunat peste 3.3 milioane de abonați și 63.5 milioane de aprecieri. Veniturile sunt pe măsură, românul având săptămâni cu peste 10.000$ trecuți în cont.

„Dacă te dai jos dintr-un Ferrari, oamenii cred că e al tău…”

CANCAN EXCLUSIV: Una dintre cele mai populare căutări de pe YouTube, când dai search numele Valentin Căprariu, e despre averea ta. Publicul tău crede că toate lucrurile acelea îți aparțin. Care e treaba cu elicopterele, cu avioanele și cu McLaren-ul?

Valentin Căprariu: McLaren-ul galben pe care l-ați văzut în clipuri este al lui Călin Donca de la Brașov, e și prietenul meu, am fost să-l vizitez și am făcut niște clipuri. Vorbind despre recuzita din clipuri, avioane, elicoptere și așa mai departe, oamenii când te văd cu ceva, dacă te dai jos dintr-un Ferrari, oamenii cred că e al tău. Oamenii deja își fac o impresie, bună sau rea.

Asta poate să fie o chestie nu tocmai bună, pentru că în cazul meu, oamenii și-au făcut o impresie bună, că sunt un om bogat, am avioane, am elicoptere, am Lamborghini, am Ferrari.

Dar poți să o iei și pe partea rea, pentru că oamenii în modul ăsta își fac și o impresie rea despre tine. În sensul că dacă te văd cu haina ruptă, zic că ești sărac. Nu este OK cazul meu, pentru că eu ce am folosit, am folosit strict pentru clipuri avioane, elicoptere, mașini, doar pentru TikTok.

CANCAN EXCLUSIV: Păi și ale cui sunt, din moment ce tu ai tot timpul acces la ele?

Valentin Căprariu: Pot să zic că sunt ale unui prieten de-ai mei, un prieten foarte bun, un prieten căruia nu mai are rost să îi mai zic numele, că unii dintre noi poate îl cunosc, așa că rămâne anonim. E doar pentru cunoscători, cum se zice!

„Sunt și fete materialise, o să simtă, o să mă înjure…”

CANCAN EXCLUSIV: Așa cum oamenii din online cred că toate acele lucruri sunt ale tale, bănuiesc că sunt și niște fete care cred treaba asta. Ți s-a întâmplat să îți scrie fetele «Când mă dai și pe mine o tură cu private jet-ul?»?

Valentin Căprariu: Îți dai seama că fetele scriu și pe Instagram și pe TikTok, dar nu e vorba numai de fete. Și băieții îmi scriu, nu numai fete. Fetele, îți dai seama, mă gândesc că atunci când văd un băiat cu o mașină nouă deja sar pe el.

Unele fete, nu toate. Să fim sinceri, sunt și fete materialiste, o să se simtă, o să mă înjure, asta este, n-am ce să fac, dar adevărul e ăsta, n-avem ce să zicem!

