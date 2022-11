Actorul Valentin Teodosiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ”ALTCEVA”, a divulgat oferta primită de la Adrian Sârbu, fostul proprietar al PRO TV, în anul 1995. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre actor și Adrian Artene, directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Postul de televiziune PRO TV, era, în 1995, proaspăt apărut pe piață. Proprietar la acea vreme era Adrian Sârbu, cel care l-a ofertat atunci pe actorul Valentin Teodosiu. Omul de afaceri i-a oferit maestrului 3.000 de dolari pentru patru ore de lucru – ca voice over – pe săptămână.

După spusele lui Valentin Teodosiu, nu a acceptat din prima, ci a revenit după 6 luni, atunci când Bebe Cotimanis era deja angajat pe același post. Nu i s-au mai oferit la fel de mulți bani, însă a reușit să crească pe parcurs, iar faptul că este vocea postului l-a ajutat să aibă un trai liniștit din punct de vedere financiar.

„Nici nu mai știu dacă mai aveam bani să-mi fac o familie„

„Dacă nu eram la PRO TV, eram gata de mult. Nici nu mai știu dacă mai aveam bani să-mi fac o familie, să cresc niște copii.

M-a chemat Adrian Sârbu, m-a întrebat dacă nu vreau să fiu voice over că deschide o televiziune în ‘95, când eram în depresie. Și zice: «Vali, vreau să deschid o televiziune și tu să fii voice over». Zic «De ce mă jignești? Ce e aia voice over?» «Să fii vocea postului» «Și ce înseamnă asta?» «Asta înseamnă să-ți dau vreo 3.000 de dolari pe lună și tu să vii 4 ore pe săptămână ca să faci voce la știri, la filme, la seriale».

Eu am rămas idiotizat. Îmi era și rău și m-am retras în mine și bunul meu simț și educația m-au făcut să-i spun «Adrian, îți mulțumesc. Parcă mă simt ceva mai bine pentru oferta pe care mi-au făcut-o, dar nu pot s-o accept pentru că mi-e teamă că te las». «Dar ce ai?» «Mi-e rău». S-a uitat ăla la mine… «Bă, cei-i cu nebunul ăsta?! I se par puțini 3.000 de dolari?»

N-a înțeles ce-i cu mine. Și n-am început pe 1 decembrie ‘95, am venit după șase luni, în ‘96. Dar nu mai erau banii ăia, era Bebe și am luat-o de la cap și am crescut. Din asta am trăit”, a povestit Valentin Teodosiu în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

