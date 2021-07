Valentin Uritescu s-ar afla internat în stare gravă la un cămin, marele actor suferind de boala Parkinson. De altfel, din cauza maladiei, maestrul a decis să se retragă de pe scena teatrului românesc în urmă cu mai mulți ani. Soția lui este, pe bună dreptate, foarte îngrijorată, însă nu și-ar fi pierdut speranța. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Încă de la vârsta de 33 de ani, Valentin Uritescu se luptă cu o boală necruțătoare, care l-ar fi adus în pragul sinuciderii. Între timp, maladia i-ar fi afectat serios organismul, fiind zile în care marele actor român nici nu ar putea rosti vreun cuvânt. Artistul nu se dă, însă, bătut, luptă continuu pentru propria viață, iar familia trage speranțe că totul va fi bine.

Internat la azil?!

Zilele trecute, pe celebra adresă [email protected] am primit o informaţie potrivit căruia Valentin Uritescu ar fi fost internat la un cămin, de aproximativ doi ani, unde ar primi îngrijirea corespunzătoare pentru teribila boală de care suferă. Aceasta pare să fi fost singura soluție, având în vedere că soția artistului , Valeria, este, la rândul ei, în vârstă, în timp ce fiul lor, Bogdan, la rândul lui actor, ar fi implicat în mai multe proiecte.

În cămin, Valentin Uritescu ar primi îngrijirea și medicația necesare, fiind tratat cu atenție maximă și respect de angajații centrului, în schimbul a 4.000 de lei pe lună. Deși s-ar afla într-o stare gravă, familia actorului trage speranțe că, la un moment dat, el va reveni acasă. Reamintim că Valentin Uritescu și-a făcut testamentul în urmă cu mai bine de un deceniu, când s-a hotărât să nu mai apară pe scena niciunui teatru din România.

CANCAN.RO a luat legătura cu Bogdan Uritescu, fiul marelui actor român, însă acesta a refuzat să comenteze în vreun fel informația potrivit căreia tatăl lui a fost internat la un azil.

“E lucid, dar are și zile în care nu poate vorbi”

Pe 4 iunie, Valentin Uritescu a împlinit 80 de ani. Cu doar câteva zile înainte, soția lui, Valeria, a vorbit despre starea de sănătate a actorului, arătându-se extrem de îngrijorată.

“E lucid, dar are şi zile în care soţul meu nu poate vorbi. Recunoaşte lumea din jur, dar de multe ori pur şi simplu nu poate vorbi. Alternează zilele bune cu cele proaste, iar chestiunea asta pare constanta ultimilor ani, dar ce mă îngrijorează foarte tare este faptul că nu avem o predicţie asupra stării sale viitoare.

Pur şi simplu, nimeni nu poate anticipa care va fi ziua sau zilele acelea bune şi când vor urma cele rele, ca să ne pregătim şi pentru una, şi pentru cealaltă”, a declarat Valeria Uritescu, potrivit impact.ro.

Boala l-a adus la un pas de sinucidere

Cu mai mulți ani în urmă, Valentin Uritescu mărturisea că, atunci când a aflat că suferă de Parkinson, a fost la un pas de sinucidere. Din fericire, credința în Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste depresia care îl cuprinsese.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!». Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!».

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit actorul în urmă cu ceva timp, pentru ziarullumina.ro.

Absolvent al IATC

Valentin Uritescu s-a născut pe 4 iunie 1941 în Vinerea, o localitate din județul Alba. El a studiat la Liceul “Aurel Vlaicu” din Orăștie și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1963, la clasa profesorului Constantin Moruzan.

Dupa absolvirea IATC-ului, Valentin Uritescu și-a început cariera la Teatrul “Maria Filotti” din Brăila, oraș în care locuit timp de cinci ani și a cunoscut-o pe soția sa, Valeria. Ulterior, el s-a mutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, unde a jucat primul rol dintr-o dramă, în piesa “Mai înainte de a cânta cocoșul” de Ivan Bukovcan, apoi a jucat în “Răfuiala” de Phillip Massinger, “Nastratin Hogea” de Mircea Florian. În cele din urmă, actorul și soția lui s-au mutat în Capitală. Ajuns în București, Valentin Uritescu a jucat pe scena de la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra.

Valentin Uritescu, carieră de succes

Cu o carieră de peste 50 de ani, Valentin Uritescu a jucat în piese de teatru precum: “Cabala bigoţilor”, de Mihail Bulgakov, “A treia ţeapă”, de Marin Sorescu, “Dimineaţa pierdută”, de Gabriela Adameşteanu, “Tartuffe”, de Molière, “Avram Iancu”, de Lucian Blaga, “Vrăjitoarele din Salem”, de Arthur Miller, “Livada de vişini”, de A. P. Cehov, “Numele trandafirului”, de Umberto Eco, “Nunta lui Krecinski”, “Take, Ianke şi Cadîr”, “Crimă pentru pământ” şi “Patimile Sfântului Tommaso D’Aquino”. Importante pentru cariera lui Valentin Uritescu sunt şi rolurile din piesele ”Ultima noapte a lui Socrate”, de Dumitru Solomon, la Teatrul Mundi, dar şi ”Angajare de clovn”, de Matei Vişniec, la Teatrul Levant.

În cinema, cunoscutul actor s-a remarcat în filme precum: “Concurs” (regia Dan Piţa, 1982), “Ochi de urs” (regia Stere Gulea, 1983), “Întoarcerea din iad” (regia Nicolae Mărgineanu, 1983), “Fapt divers” (regia Andrei Blaier, 1984), “Noi, cei din linia întâi” (regia Sergiu Nicolaescu, 1985), “Flăcări pe comori” (regia Nicolae Mărgineanu, 1987), “A unsprezecea poruncă” (regia Mircea Daneliuc, 1991), “Balanţa” (regia Lucian Pintilie, 1992), “Cel mai iubit dintre pământeni” (regia Şerban Marinescu, 1993) şi “Examen” (regia Titus Muntean, 2003).