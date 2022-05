Valentin Uritescu, de urgență la spital. Care este starea îndrăgitului actor

Actorul Valentin Uritescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat în cursul zilei de azi, la un spital particular din Capitală. Încă de la vârsta de 33 de ani, Valentin Uritescu se luptă cu o boală necruțătoare, maladia Parkinson.

Această problemă i-ar fi afectat serios organismul, fiind zile în care marele actor român nici nu ar putea rosti vreun cuvânt. Tocmai din acest motiv, artistul a fost de acord să fie internat într-un centru special, unde să primească tratamentul corespunzător.

„Aștept și eu vești. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigații. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea… . Ce să vă spun mai mult? Locuiește într-un centru de îngrijire privat, iar azi, după ce i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigații, nu pentru altceva.

Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani buni. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…”, a declarat pentru Fanatik Valeria Uritescu, soția marelui actor.

Valentin Uritescu, carieră de succes

Cu o carieră de peste 50 de ani, Valentin Uritescu a jucat în piese de teatru precum: “Cabala bigoţilor”, de Mihail Bulgakov, “A treia ţeapă”, de Marin Sorescu, “Dimineaţa pierdută”, de Gabriela Adameşteanu, “Tartuffe”, de Molière, “Avram Iancu”, de Lucian Blaga, “Vrăjitoarele din Salem”, de Arthur Miller, “Livada de vişini”, de A. P. Cehov, “Numele trandafirului”, de Umberto Eco, “Nunta lui Krecinski”, “Take, Ianke şi Cadîr”, “Crimă pentru pământ” şi “Patimile Sfântului Tommaso D’Aquino”. Importante pentru cariera lui Valentin Uritescu sunt şi rolurile din piesele ”Ultima noapte a lui Socrate”, de Dumitru Solomon, la Teatrul Mundi, dar şi ”Angajare de clovn”, de Matei Vişniec, la Teatrul Levant.

În cinema, cunoscutul actor s-a remarcat în filme precum: “Concurs” (regia Dan Piţa, 1982), “Ochi de urs” (regia Stere Gulea, 1983), “Întoarcerea din iad” (regia Nicolae Mărgineanu, 1983), “Fapt divers” (regia Andrei Blaier, 1984), “Noi, cei din linia întâi” (regia Sergiu Nicolaescu, 1985), “Flăcări pe comori” (regia Nicolae Mărgineanu, 1987), “A unsprezecea poruncă” (regia Mircea Daneliuc, 1991), “Balanţa” (regia Lucian Pintilie, 1992), “Cel mai iubit dintre pământeni” (regia Şerban Marinescu, 1993) şi “Examen” (regia Titus Muntean, 2003).