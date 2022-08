Despre Valentina Lungu se cunosc suficiente aspecte ce țin de social media. Publicul o știe pe influenceriță de pe Instagram, TikTok, YouTube și, mai nou, de pe platforma cu cea mai puternică ascensiune, OnlyFans. Criticată de mulți, urmărită de și mai mulți, blonda a decis să divulge, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cine este cu adevărat Valentina Lungu, tânăra care a creat controverse în spațiul online românesc.

Cu peste 225.000 de urmăritori pe Instagram și aproximativ 10 milioane de aprecieri pe TikTok, Valentina Lungu este una dintre creatoarele de conținut cu priză la public. Partea feminină a comunității o urmărește pentru postările axate pe zona de înfrumusețare, iar băieții sunt atrași de modul în care Valentina alege să își expună feminitatea.

„Nu mi-a fost rușine absolut niciodată!”

Pe lângă vlogurile în care a făcut confesiuni despre propria persoană, Valentina Lungu se adresează publicului larg, întocmindu-și un autoportret sincer, într-o manieră cât se poate de transparentă.

„Sunt o simplă fată de la țară, am crescut în vârful dealului, la propriu, și mă mândresc cu asta. Nu am o problemă cu asta, nu mi-a fost rușine absolut niciodată, pentru că eu de acolo am pornit și practic am evoluat super-frumos pe parcurs.

Nu mă știa nimeni acolo și am avut oricum și o copilărie foarte frumoasă, că dacă ar fi să comparăm cu vremurile noastre de astăzi, unde tehnologia primează, pot să zic că am fost un copil fericit, m-am jucat în spatele casei, cu noroi, cu chestii.

Eu am luat-o fix de jos și am evoluat. La un moment dat, m-am mutat în București. Mă rog, am avut un eveniment în 2005, în familie, despre nu am vorbit în mediul online și nu vreau să vorbesc încă.

Cumva, ne-a afectat pe toți și ne-am mutat la oraș. Prin 2017-2018 m-am apucat de vlog, atunci am fost cu altcineva, mă rog, știm povestea, că de acolo pornește și hate-ul cumva, că lumea nu știe adevărul!”, ne-a declarat Valentina Lungu.

„Încă sunt hate-uită…”

Influencerița continuă șirul dezvăluirilor și explică modul în care și-a clădit cariera din mediul online, în pofida reacțiilor negative de care s-a tot lovit.

„Ideea e că eu niciodată nu m-am legat de vreo bârfă sau de vreun scandal, că știm și noi în România cum funcționează. Dacă e bârfă și te legi puțin, apari pe la TV, crești.

Eu am muncit, efectiv. Am creat content în fiecare zi, uneori n-am avut idei, n-am apărut, au fost săptămâni în care n-am apărut, nu voiam să fac ceva de umplutură.

Eu cred că am luat-o cu pași mici, decât să fie brusc și căderea să fie la fel. Sunt persoane și cunosc foarte multe persoane care au avut o evoluție peste noapte. Dar, într-un an, doi, te uită lumea.

Pe mine nu m-au uitat, încă sunt hate-uită, nu înțeleg de ce, dar pe o parte cred că îi înțeleg. Pentru căm dacă vorbim despre OnlyFans, cumva oamenii au migrat, fetele, în mod special, deși s-au apucat și băieții!”, a mai completat Valentina Lungu.

