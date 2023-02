Valentine’s Day a lovit şi l-a Survivor! A sărutat-o în faţa tuturor, apoi a luat-o în braţe

Este Valentine’s Day, iar iubirea plutește în aer chiar și în Republica Dominicană. Condițiile dure de trai și probele grele de la Survivor România apropie oamenii și îi fac mai receptivi la cei de lângă ei. Asta au demonstrat unii dintre Războinici.

Războinicii nu au avut parte de un început de săptămână prea bun. Concurenții au pierdut confruntarea pentru imunitate, așa că au ajuns la proba individuală. Jocul a fost unul destul de dificil, iar bătălia finală s-a dat între Lucianna și Alexandra Porkolab.

Cele două concurente au fost cele care au rezistat cel mai mult, însă, la final, confruntarea a fost câștigată de către Lucianna. Deznodământul jocului a demoralizat-o pe Alexandra Porkolab, care a căzut la pământ după ce adversara ei a fost declarată câștigătoare. Dar, blondina a fost repede consolată chiar de cea care i-a luat imunitatea de sub nas. Lucianna a mers să o sprijine pe Alexandra. A luat-o în brațe, a sărutat-o de câteva ori pe spate și a încercat să o îmbărbăteze.

Războinicele au intrat determinate în competiție

Lucianna și Alexandra Porkolab sunt două dintre concurentele care își doresc cu ardoare să câștige „Survivor România”. Ambele sunt mămici și vor să le demonstreze copiilor că au putere și că pot să facă orice își propun.

Alexandra Porkolab a intrat hotărâtă în competiție și spune că nu prea are nicio frică. Și-a făcut temele și știe cum să reziste atât fizic, cât și psihic.

„Survivor în sine cred că este o foarte mare provocare. Faptul că trebuie să renunțăm la confortul nostru și la tot ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. Cred că asta în sine este o provocare destul de mare. Nu îmi este frică pentru că nu prea am frici și am tot stat să mă gândesc la aspectul ăsta, ce mi s-ar putea întâmpla. Cred că într-o mică măsură ar fi vorba de o accidentare sau ceva care ar putea să mă scoată din competiție, dar în rest nu, nu am nicio frică”, declara Alexandra Porkolab.

Spre deosebire de Alexandra, Lucianna a venit la „Survivor România” cu un bagaj de frici, printre care cea mai are este frica de insecte. Însă și ea este gata să depășească toate obstacolele ce i se ivesc în cale.

„Sportul mă ajută să fiu în echilibru fizic, mental şi emoțional, psihic, peste tot, merg împreună. Vreau să demonstrez că pot să împlinesc orice vis pe care îl avem, indiferent cât de mare este sau de unde suntem”, spunea și Lucianna.

