Valeriu Gheorghiță, anunț îngrijorător: ”Varianta Delta va deveni dominantă în august”

Valeriu Gheorghiță trage un semnal de alarmă asupra efectelor devastatoare pe care tulpina indiană le poate avea, mai ales că a făcut deja prima victimă în România.

Delta sau B.1.617.2, supranumită varianta „indiană” până recent, a devenit dominantă în Marea Britanie, depășind prevalența variantei „britanice”, B.1.1.7, rebotezată alpha de OMS. Tulpina Delta se transmite cu 60% șanse mai mari decât varianta britanică Alfa.

Tulpina Delta a coronavirusului a făcut prima victimă în România. Este vorba despre o femeie, în vârstă de 72 de ani, care era internată la Spitalul Judeţean Piteşti și nu era vaccinată anti-COVID. Valeriu Gheorghiță trage un semnal de alarmă asupra efectelor devastatoare pe care tulpina indiană le poate avea.

”Din datele INSP, din secvențierile realizate până la 20 iunie, avem 44 de tulpini înregistrate pe teritoriul României în 9 județe, cele mai multe fiind raportate în județul Ilfov, urmat de județul Argeș și municipiul București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant și anume sunt cazuri care par de origine autohtonă, mai degrabă decât cazuri de import.

Tocmai de aceea este important. Tulpina Delta are toată capacitatea de a deveni tulpină dominantă, tulpină majoritară în ceea ce privește numărul de cazuri de COVID-19 prin faptul că are această capacitate crescută de transmitere, de cel puțin 60%, are o capacitate crescută de a se lega de receptorii specifici virusului SARS-CoV și de asemenea se poate asocia într-o oarecare măsură cu reducerea eficienței vaccinurilor, dacă nu completăm schema de vaccinare.

Așadar, e foarte important să avem schema de vaccinare completă pentru a beneficia de protecția maximală față de această variantă de îngrijorare, tulpina Delta. De asemenea, e important ca numărul persoanelor vaccinate să fie cât mai mare, tocmai pentru a fi pregătiți pentru o creștere a numărului de cazuri. Atât OMS, cât și Centrul European de Control al Bolilor estimează că tulpina Delta va deveni dominantă la nivel global și nu doar în anumite țări. Până la sfârșitul lunii august, datele preconizate sugerează o dominanță a acestei tulpini la 90% din cazurile de COVID-19, ceea ce este evident îngrijorător”, a declarat Valeriu Gheorghiță în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit celor de la Public Health England (PHE), aproximativ 90% dintre cazurile confirmate pozitiv cu virusul COVID-19 înregistrate în prezent în Marea Britanie corespund variantei Delta.

Varianta B.1.617, care a apărut pentru prima dată în India în octombrie, a fost detectată în secvenţe de genom descărcate în baza de date GISAID provenite din 44 de ţări din toate cele şase regiuni ale OMS. Cu excepția Indiei, în Marea Britanie a fost detectat cel mai mare număr de cazuri de infectare cu varianta B.1.617.