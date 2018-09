Valeriu Iftime, declarații șocante după înfrângerea cu Chiajna: „ O să retrogradăm. Și? Ăsta e fotbalul!”

Valeriu Iftime a șocat după meciul cu Concordia Chiajna pe care echipa lui Costel Enache l-a cedat cu 2-0 (2-0).

Finațatorul FC Botoșani a luat toată presiunea asupra sa acceptând eșecul cu ilfovenii, parcursul de până acum al echipei dar și cel pe care echipa îl va avea de acum înainte.

Iftime i-a lăsat pe reprezentanții mass-media fără replică în momentul în care a spus că nu ar fi o problemă dacă echipa ar retrograda la finalul acestui sezon și ii-a întărit poziția în vestiar lui Costel Enache afirmând că nu se pune problema unui eventual divorț de tehnician.

„Să nu credeți că mă leagă o prietenie sau o afecțiune specială de un antrenor. Eu am schimbat foarte greu antrenorul și îl schimb doar când are o problemă cu lotul. La ora actuală este o relație super bună. Echipa a jucat fotbal. Am luat o bătaie. Și? O să mai luăm cinci bătăi, o să batem și noi pe alții. O să retrogradăm. Și? Ăsta e fotbalul. E adevărat că oamenii vor victorii, toți vrem victorii dar trebuie să și poți. Campionatul e strâns. Nu am nicio frică de următorul meci. Ce dacă ne bate Voluntari? Noi scoatem toți morții din mormânt. Am scos Iașiul când era în dezastru, Chiajna în dezastru, urmează Voluntari în dezastru, Dinamo e în dezastru. Suntem salvatorii pentru toți morții. Asta e. Poate nu o să fie așa”, a declarat Valeriu Iftime.

Înfrângerea cu Chiajna a fost cea de-a treia suferită de FC Botoșani în nouă etape. Cu 8 puncte, FC Botoșani a fost depășită în clasament de Chiajna, fiind pe locul 12 în Liga I.