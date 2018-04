Valverde își asumă eșecul de la Roma: „Eu sunt responsabil!”

Tehnicianul FC Barcelona, Ernesto Valverde, și-a asumat eliminarea din sferturile Champions League. Principalul formației catalane a declarat că este responsabil de eşecul înregistrat la Roma, 0-3 în manșa retur ale sferturilor Champions League, rezultat care a anulat avantajul pe care elevii săi l-au avut în tur după 4-1.

„Eu sunt responsabilul, cel care face echipa, cel care o pregăteşte. Şi când câştigăm şi când pierdem. Am trimis aceeaşi echipa ca în urmă cu o săptămână. Atunci am jucat bine, am marcat patru goluri, dar, de data aceasta, ei au fost foarte buni. Felicitări! Am avut o mare şansă şi este o mare deziluzie pentru suporterii noştri. Credeam că puteam întoarce lucrurile cu echipa de pe teren, aveam experienţă pentru aşa ceva. Am venit aici pentru a câştiga, dar adversarul a fost mai bun. Trebuia să jucăm ca şi cum ar fi fost 0-0, ca săptămâna trecută. Am încercat să facem la fel, dar au jucat foarte sus şi nu am putut rezista presiunii lor. Este o înfrângere dureroasă, care face rău. Este neaşteptat pentru noi toţi. Acum trebuie să ne vindecăm rănile, mai sunt alte competiţii şi trebuie să încercăm să le câştigăm pentru că nu am câştigat nimic până acum. Înfrângerea face parte din fotbal. Suntem dezamăgiţi pentru suporterii noştri, dar trebuie să privim înainte”, a declarat Ernesto Valverde.

În stagiunea precedentă, FC Barcelona reuşea la rândul ei o revenire spectaculoasă, învingând pe PSG cu 6-1, după ce parizienii câştigaseră în tur cu 4-0.

De remarcat este că Barca pierduse doar un singur meci din precedentele 48 jucate, acela fiindpe 11 aprilie 2017, când catalanii cedau cu 3-0 la Torino cu Juventus. Astfel, catalanii sunt eliminaţi pentru al treilea sezon consecutiv în sferturile de finală ale Champions League.