Vedeta de la Antena 1 care și-a prins nevasta cu un bun prieten! A urmat un divorț cu scandal, detaliile amantlâcului fiind prezentate și în presă

De-a lungul anilor, în presă au fost înfățișate mai multe scandaluri amoroase în care protagonistele sunt chiar vedetele unor posturi TV din țară. Un divorț care s-a lăsat cu scandal, în istoria recentă a căsniciilor ale oamenilor din media, este legat de vedeta de la Antena 1 care și-a prins nevasta cu un bun prieten. Își suspectase partenera de infidelitate, a angajat un detectiv pentru a afla detalii. Când datele au ajuns în posesia lui, a luat decizia de a se separa de aceasta. De altfel, detaliile amantlâcului au ajuns obiectul primelor pagini, la vremea respectivă. Iată detaliile mai jos, în articol.

Prezentator TV și cântăreț, Andrei Ștefănescu a câștigat rapid simpatia publicului. Și-a construit o carieră respectabilă, punând accent, de-a lungul anilor, pe planul profesional. Pe planul amoros, însă, lucrurile au „scârțâit” pentru artistul în vârstă de 45 de ani. Are la activ două căsnicii eșuate. Într-una dintre căsniciile sale, vedeta de la Antena 1 a descoperit că partenera de viață își găsise fericirea în brațele unui alt bărbat. Bănuielile i-au fost confirmate odată ce a angajat un detectiv particular, pentru a afla dacă fosta soție este infidelă. După ce a ajuns în posesia informațiilor, bărbatul a decis să pună punct mariajului.

Vedeta de la Antena 1 și-a prins fosta soție cu un bun prieten

Vedeta de la Antena 1 și prima soție s-au căsătorit în anul 2009. Atunci, Andrei Ștefănescu a decis să își pună pirostriile cu artista Sylvia. Însă, mariajul lor a durat până în anul 2012, după ce cântăreața a fost acuzată de adulter. Căsnicia lor a fost pe „ape tulburi”, iar prezentatorul TV o bănuia pe fosta parteneră de infidelitate. De altfel, pentru a se convinge, a angajat un detectiv particular. Iar informațiile în posesia cărora intrase i-au confirmat temerile. În urma acestor date, un scandal uriaș a izbucnit între cei doi foști parteneri și care a ținut la „cald” primele pagini ale ziarelor. În plus, fosta soție l-a înșelat cu un bun prieten!

„Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special. Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte”, mărturisea Andrei, la vremea respectivă.

După ce a trecut printr-o perioadă de „recuperare”, în urma mariajului eșuat cu Sylvia, vedeta de la Antena 1 a format o relație cu Antonia. După șapte ani, cei doi și-au pus pirostriile și au devenit părinți. Au împreună un băiețel pe nume Ayan. După un an de căsnicie, însă, au divorțat. Separarea legală nu a trecut, de data aceasta, printr-un scandal public, ci a fost discretă. Cei doi au rămas în relații bune și se ocupă, împreună, de creșterea fiului lor.