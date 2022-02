Toamna anului 2020. Andrei Ștefănescu anunța, spre surprinderea generală, despărțirea de soția lui, Antonia! După aproape șapte ani de relație, oficializată, la un moment dat, în fața ofițerului stării civile. Artistul a ”cochetat”, apoi, cu o colegă de trust, dar s-au despărțit și ar fi revenit la sentimente mai bune față de Antonia. Inițial, ar fi fost un simplu „foc de paie”. Doar că, de data aceasta, CANCAN.RO are dovada că Andrei a înnoptat la fosta lui soție.

În toamna anului 2020, la aproximativ un an de când au semnat actele în fața ofițerului de stare civilă, Andrei Ștefănescu și Antonia, soția lui, au decis să divorțeze, în mare secret. În urma partajului, fosta parteneră a concurentului de la ”Te cunosc de undeva” a rămas cu mașina familiei, dar și în vila unde locuiau amândoi. Andrei și-a luat lucrurile și a plecat.

Andrei Ștefănescu a înnoptat acasă la fosta soție, Antonia

Dar timpul avea să mai așeze, puțin, lucrurile. Animozitatea dintre ei s-a atenuat, astfel că fericitul cuplu de acum câțiva ani dă semne că ar putea să se refacă. CANCAN.RO a scris în detaliu și despre triunghiul amoros în care Andrei a intrat.

Prezentatorul a negat împăcarea cu fosta soție, poate și pentru a proteja relația discretă cu colega de trust, dar stau mărturie imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate. Și în care se vede cu ochiul liber că Andrei a dormit la Antonia acasă. S-a întâmplat săptămâna aceasta, când componentul trupei Alb Negru a ajuns la Antonia, în jurul orei 22:00.

A tras mașina lângă cea a fostei soții, care îi rămăsese după despărțire. Chiar în dreptul geamului, parcă ”martore”, au fost parcate Range-urile, iar Andrei Ștefănescu a urcat în locuință. Lumina s-a stins la mijlocul nopții. La ora 03:00, bolidul artistului încă era acolo. Avea să plece la ivirea zorilor. Urmează marele anunț al împăcării definitive? Timpul va da răspunsul.

Andrei Ștefănescu și Antonia au divorțat în secret

Antonia și Andrei Ștefănescu au divorțat în secret la un an de la cununia civilă, unde fiul lor a fost cavaler de onoare. Anunțul despărțirii oficiale a fost făcut de cei doi pe conturile lor de Instagram, unde au așternut câteva rânduri.

“Dragii noștri, după cum bine știti, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi, am hotărât că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

Dupa 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact, la mijlocul acestei veri, am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie, am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, se arăta în anunțul făcut de cei doi foști soți pe Instagram.