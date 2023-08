Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani, la un pas de tragedie! A fost implicată într-un accident rutier grav

În urmă cu doar câteva zile, Bianca Nuțu, astrologul de la Neatza cu Răzvan și Dani a trecut printr-un moment critic. Aceasta a fost implicată într-un accident rutier grav. În urma impactului, blondina a ajuns la spital în stare gravă. A pierdut foarte mult sânge și a fost la doar un pas de tragedie.

În fiecare dimineață, Bianca Nuțu aduce în fața telespectatorilor horoscopul zilei și ultimele previziuni astrale. Blondina este mereu cu zâmbetul pe buze, însă acesta i-a fost șters în urmă cu doar câteva zile, atunci când a fost implicată într-un accident rutier grav, din care a ieșit mai mult moartă decât vie.

„Am murit și m-am născut a doua oară”

Accidentul rutier care a trimis-o pe Bianca Nuțu de urgență la spital a avut loc în data de 22 august, departe de România. Aceasta se afla în vacanță și se bucura din plin de ultimele zile de relaxare. Cu o seară înainte de tragedie dansa pe plajă, iar a doua zi a fost la un pas de a își pierde viața.

În urma impactului, astrologul de la Antena 1 s-a ales cu o arteră tăiată, fapt ce a provocat o pierdere considerabilă de sânge. Bianca Nuțu a ajuns de urgență la spital, iar, din fericire, medicii au reușit să o salveze. Blondina spune că a murit și s-a născut a doua oară și este cât se poate de bucuroasă că a scăpat cu viață.

„Cu o seară înainte de accident, am dansat pe nisipul cald. Nu aveam nicio grijă. A doua zi, la prânz, s-a produs tragedia. Am avut artera tăiată și am pierdut mult sânge. Pe 22.08.2023 am murit și m-am născut a doua oară. Dumnezeu m-a salvat, lucrând prin oameni”, a spus Bianca Nuțu, în mediul online.

Care este starea Biancăi Nuțu

Acum Bianca Nuțu este în afara oricărui pericol și încearcă să își revină din șocul provocat de accident. Starea ei de sănătate este una bună, însă o așteaptă o perioadă lungă de recuperare. Deși a scăpat în cele din urmă cu bine, accidentul a lăsat urma adânci, iar astrologul are nevoie de ajutor de specialitate pentru a uita tot prin ce a trecut.

De asemenea, Bianca Nuțu a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de ea în această perioadă și care au susținut-o și încurajat-o.

„Medici, oameni care mă iubesc sau m-au cunoscut atunci, Ambasada României la Nairobi. Toți au sărit în ajutor. S-au rugat pentru mine. Sprijinul vostru a făcut diferența. Sunt în afara pericolului acum. Urmează o perioadă de recuperare și consiliere psihologică. Totul va fi bine!”, a mai spus astrologul de la Neatza cu Răzvan și Dani.