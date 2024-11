Vedeta din România care i-a făcut cont bancar fiului său, în vârstă de doar 2 luni! Cine a obligat-o

Luciana Indre , moderatoarea emisiunii “Sănătate cu stil”, de la Prima TV, a avut parte de momente frumoase pentru că și-a botezat copilul. Micuțul Rafael Ioan a fost creștinat, iar petrecerea s-a desfășurat într-un cadru restrâns, în familie. Vedeta de televiziune a dat detalii despre eveniment, mărturisind un lucru important: la doar două luni de viață, băiatul ei are deja un cont în bancă. Cum este posibil?

Luciana Indre și-a botezat fiul, iar petrecerea a fost una de vis. Moderatoarea de la emisiunea „Sănătate cu stil” și-a creștinat micuțul, pe Rafael Ioan, care are acum două luni. Petrecerea a avut loc în familie, într-un cadru restrâns.

Cei apropiați i-au fost alături în ziua cea mare și i-au oferit daruri micuțului. Evenimentul s-a petrecut la un restaurant din Cluj, iar prezente au fost 60 de persoane. Micuțul a primit un dar impresionant: un cont în bancă de la bunic!

CITEȘTE ȘI: A făcut botezul micuței Mia Nicolle, iar acum urmează… Nuntă mare în showbiz! Bianca Iordache a oferit detaliile: ”Vreau să iau numele lui”

„Toată lumea l-a răsfățat pe cel mic. A primit cadouri și de la bunici. I-am făcut cont. Bunicul a spus: “Te rog frumos, ia banii ăștia și fă-i un cont”. Ne întreba în fiecare zi: “I-ați făcut contul? I-ați făcut contul?”. Am mers și i-am făcut cont că nu am avut ce să facem”, a dezvăluit aceasta, pentru Click.ro!

CITEȘTE ȘI: Bianca Iordache a născut! Iubitul i-a fost aproape, deşi l-a „tradus”

Luciana Indre a dezvăluit că de când a devenit mămică, viața ei nu s-a schimbat. Nu a avut timp de „depresii”, pentru că a muncit la scurt timp de când a născut. A luat 12 kilograme în timpul sarcinii, însă a început să meargă la sală și să revină treptat la silueta de vis pe care o avea înainte să nască.

„Nimic. N-am apucat să fac depresii pentru că am lucrat din a doua săptămână și cred că asta m-a ajutat. Lumea mă întreba de ce nu mai stau acasă? Am vrut să încep să muncesc. Am început să merg la sală. Merg și la masaj. Am luat 12 kilograme în timpul sarcinii”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată.