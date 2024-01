Vedeta Pro TV, relaţie de 3 ani cu soţia lui Andrei Duban: „Am fost împreună cu Graţiela”

Grațiela și Andrei Duban sunt împreună de 14 ani și sunt mai fericiți ca niciodată. Mariajul lor merge ca pe roate și nici urmă de neînțelegeri. De curând, un actor celebru i-a readus numele prezentatoarei de televiziune în discuție, după ce a dezvăluit că s-a iubit cu ea în urmă cu ani buni. Cei doi ar fi avut o relație amoroasă care a durat trei ani.

Grațiela și Andrei Duban au o căsnicie minunată și se iubesc de circa 14 ani. Înainte să se cupleze cu actorul de comedie, prezentatoarea TV a avut o relație cu Alex Bogdan, protagonistul din „Tati Part-Time”. Cel din urmă a dat detalii din relația lor, care a durat trei ani. S-au iubit pe vremea când erau în facultate, apoi drumurile lor s-au despărțit și fiecare și-a văzut de viață. A povestit despre începuturile lui în actorie, moment în care a cunoscut-o și pe actuala soție a lui Andrei Duban.

„Am zis să fac regie- film. Ai mei m-au aranjat, m-au dus pe la TVR, au găsit ei acolo pe cineva. M-au ajutat, m-au susținut fără nicio problemă. De acolo am intrat, m-am plictisit, m-am îndrăgostit, m-am mutat la actorie. Apoi a plecat fata. Apropo, am fost cu Grațiela, soția lui Andrei Duban, trei ani de zile. Am fost cu Grațiela toată facultatea”, a dezvăluit Alex Bogdan, în podcastul lui Cătălin Măruță.