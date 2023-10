Vedetele din România care au rămas fără avere, la fel ca Irinel Columbeanu. „Niște oameni perverși ne-au luat totul”

Irinel Columbeanu se află acum într-o situație critică. Avea bani cu grămada, iar acum nu își permită să plătească nici măcar azilul la care s-a mutat. Totuși, fostul bogătaș nu este singurul om public din România care s-a confruntat cu astfel de momente. Mai multe vedete din România și-au pierdut averea în urma unor evenimente nefericite.

Fie că au făcut greșeli ce țineau de afacerile lor, fie că au fost victimele unor escrocherii, de-a lungul timpului mai multe vedete din România au rămas fără sume de bani fabuloase sau fără proprietăți de sute de mii de euro. Irinel Columbeanu nu este singurul care a ajuns la sapă de lemn. Într-adevăr, unii dintre ei au reușit să se redreseze, în timp ce alții nu s-au mai întâlnit cu viața bună din trecut.

Greșeala care l-a lăsat pe Irinel Columbeanu fără bani

Irinel Columbeanu a fost odată unul dintre cei mai înstăriți oameni din România, cu o avere de peste 100 de milioane de euro. Însă o greșeală pe care a făcut-o l-a costat scump, iar viața lui s-a schimbat complet. În anul 2009, fostul afacerist mai avea în conturi doar 7 milioane de euro, iar acum a ajuns să trăiască la un azil, cu o pensie de 2000 de lei, aproximativ jumătate din suma pe care ar trebui să o plătească la centrul de vârstnici. Modul în care s-a schimbat destinul lui Irinel Columbeanu este șocant, însă el a povestit cum a reușit să piardă averea uriașă.

„Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren, lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală.

A fost lipsa de fonduri, care până la urmă a generat tocarea întregii mele averi de la acea vreme. Până când s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. Mesajul cărților mele și al meu personal este că Dumnezeu știe cum să te călăuzească în viață. Astfel încât să ajungi la un nivel mai înalt decât ai fost înainte ca aceste lucruri să se petreacă.”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Vedete din România care au rămas fără avere

Prin insuccesul despre care vorbește Irinel Columbeanu au trecut mai multe vedete din România. Printre acestea se numără și marea artistă Angela Similea. A fost una dintre emblemele muzicii ușoare românești și cariera artistică i-a adus mulți bani, dar moartea soțului ei, Victor Surdu, nu i-a adus doar tristețe în suflet, ci și probleme financiare. A fost obligată să achite toate ratele pe care acesta le făcuse la bancă, datoriile ajungând la 700.000 de euro. Astfel că s-a văzut nevoită să vândă vila cu 16 camere din comuna Belciugatele. O vreme a locuit în casa unor prieteni, situată pe Calea Plevnei.

O casă valoroasă a pierdut și Cătălin Botezatu. Celebrul designer nu s-a ferit niciodată să arate că îi place luxul și încă de tânăr a reușit să adune o avere fabuloasă. La 26 de ani, creatorul de modă a fost victima unei escrocherii care l-a lăsat atât fără banii din conturi, cât și fără mai multe bunuri. A pierdut un elicopter, un avion privat, dar și proprietățile din România și de peste Ocean.

„Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze, casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani”, a povestit Cătălin Botezatu, potrivit RTV.

Draga Olteanu Matei a pierdut și ea casa pe care o avea la București. A fost un episod extrem de greu din viața ei, mai ales că a fost nevoită să ia o decizie radicală. Actrița s-a mutat atunci la Piatra Neamț.

„O prietenă de familie a știut să ne escrocheze îngrozitor. În București stăteam într-o casă cu chirie, pe care a demolat-o Ceaușescu și, până ne-au dat alta, am stat la hotel nu știu câte luni. Ne-a costat o avere, toată leafa noastră mergea pe chiria de la hotel. Ne-au dat apoi altă casă, tot într-un imobil naționalizat și tot cu chirie. Am găsit o avocată, prietenă de familie, care a știut să ne escrocheze îngrozitor, a făcut un gest oribil și asta a coincis și cu ieșirea soțului meu la pensie. Atunci am hotărât să plecăm definitiv la Piatra Neamț”, a spus Draga Olteanu Matei pentru Click.