Veste bombă la Hollywood! Leonardo DiCaprio s-a combinat cu fiica lui Al Pacino!

Unul dintre cei mai râvniți burlaci din lume, actorul Leonardo Dicaprio și-a făcut o iubită nouă, iar apropiații lui sunt șocați de alegerea făcută. Femeia este nimeni alta decât fiica vitregă a unui alt actor celebru.

Actorul se iubește de un an cu o tânără actriță de 21 de ani pe nume Camila Monrrone, dar au fost foarte discret cu aparițiile împreună.

Asta nu a durat mult, pentru că recent cei doi au fost surprinși împreună pe o stradă din Hollywood. Leonardo DiCaprio și Camila Morrone au fost împreună la cumpărături în West Hollywood, joi (7 martie). Îmbrăcați lejer, cei doi porumbei nu au vrut să atragă atenția, dar ochii vigilenți ai paparazzilor americani nu i-au ratat.

Camila Morrone este și manechin. Superba lui iubită a fost în cataloagele Victoria’s Secret , a defilat pentru Moschina și a fost pe coperta revistei Vogue din Turcia. Potrivit presei americane, bruneta este fiica vitregă a lui Al Pacino. Leonardo Dicaprio și celebrul star american sunt prieteni de un deceniu, deci o cunoaște pe actuala lui iubită de la 10 ani.

Actorul urmează să se întoarcă pe marile ecrane, după o pauză de patru ani. El va putea fi văzut în cinematografe din 26 iulie, în filmul Once Upon A Time in Hollywood, regizat de Quentin Tarantino.