Veste mare în showbiz-ul românesc! Şi-a anunţat sarcina de Crăciun

Chiar în prima zi de Crăciun, o fostă concurentă a show-ului Chefi la Cuțite de la Antena 1 a anunțat că este însărcinată pentru prima oară! A postat un videoclip emoționant pe rețelele de socializare, arătând nu doar ecografia, ci și burtica de graviduță. După ce și-a anunțat sarcina de Crăciun, fosta finalistă a primit o multitudine de urări frumoase. Vezi mai jos detaliile.

Fericirea este foarte mare pentru o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite. Fosta finalistă de la Antena 1 a făcut o postare specială chiar în prima zi de Crăciun. Bucuroasă și zâmbitoare, le-a împărtășit prietenilor virtuali că va deveni mămică. Iar după ce și-a anunțat sarcina, a primit o multitudine de urări din partea utilizatorilor. Este vorba despre Elena Matei, concurenta care a ajuns în finala sezonului 9 Chefi la Cuțite. A făcut parte din echipa lui Sorin Bontea.

Elena Matei a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant prin care îi anunță pe prietenii virtuali că este însărcinată. Mai mult decât atât, fosta finalistă de la Chefi la Cuțite, show-ul culinar de la Antena 1, a mărturisit că bebelușul va fi născut sub zodia Gemeni (între 22 mai și 22 iunie). Semn care arată că fosta concurentă se află în cea de-a patra lună de sarcină.

De altfel, Elena Matei a participat și la Survivor România, în anul 2022. Fosta finalistă de la Chefi la Cuțite a rezistat aproape două luni în competiția care s-a filmat în Republica Dominicană. Pentru șederea ei în show, fosta concurentă a primit câteva mii de euro. Banii i-a investit în afacerea sa.

„Ce să spun, sunt uimită, nu îmi vine să cred. Eu am primit multe palme de la viață, eu mă consider o supraviețuitoare oricum. Chiar nu știu ce să zic, eu chiar nu mă așteptam la asta. Mâine mă vedeam pe traseu, jur că nu îmi vine să cred. E clar că nu mi-am adus aportul la echipă. Sunt supărată că plec, dar am dat tot ce am avut, tot ce am putut. Mai mult de atât nu am avut, că aș fi dat. Se pare că nu a fost suficient, dar pentru mine a fost. Echipa asta este minunată. Anul acesta, câștigătorul va fi de la Războinici. Eu am judecat la început, apoi mi s-au dat 2 palme peste față. Vreau să luptați, să nu vă lăsați. Vreau să îi bateți, să le luați zâmbetele de pe față și mâncarea”, spunea Elena Matei plângând, la consiliul de eliminare de la Survivor 2022.