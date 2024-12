Veste-ȘOC la Mireasa! Cei 2 concurenți au petrecut o noapte împreună, iar acum urmează să devină părinți

O veste i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii Mireasa. O concurentă este însărcinată pentru prima oară și a făcut marele anunț în timpul îndrăgitului show. Iată cum l-a surprins pe partenerul ei!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că Ionela a dezvăluit că este însărcinată! Ea și Robert, logodnicul ei, se pregătesc să devină părinți pentru prima oară. Tânăra i-a spus partenerului ei că va fi tătic în emisiune! Concurenta recunoaște că au fost unele semne care i-au dat de gândit că ar putea să fie însărcinată, asta după ce în urmă cu câteva zile a petrecut o noapte împreună cu cel ce i-a cucerit inima. Nu a mai stat pe gânduri și a făcut un test, iar rezultatul a fost unul pozitiv.

„Eu mi le-am asumat și mi le asum. Indiferent de ce se întâmplă eu voi păstra copilul. El este tatăl. Mi-am asumat, știm ce am făcut. Nu mă așteptam. Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amțeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a declarat Ionela, la Mireasa – Iubește de 10, potrivit a1.ro.