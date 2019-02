Vestea care a dărâmat-o pe Anamaria Prodan: „Medicii mi-au zis că va trăi doar două săptămâni!”

Anamaria Prodan încă nu și-a revenit, după ce mama sa, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan, s-a stins din viață. Artista a murit în urmă cu aproximativ 10 luni. Prodanca a vorbit despre boala care a măcinat-o pe Ionela.

Anamaria continuă să păstreze vie amintirea mamei sale, aşa că şi-a pus pe telefon fotografia Ionelei Prodan. Ea a explicat motivul pentru gestul făcut. „Așa o simt mai aproape, mi-e tare dor de ea, este și va rămâne sufletul meu”, a mărturisit aceasta apropiaților, potrivit wowbiz.ro.

”Ea a fost tot timpul sănătoasă, niciodată nu a durut-o nimic, aveai senzația că este eternă! Totuși, într-o zi, mi-a spus că se simte obosită! În acel moment, am și programat-o la analize, unele de rutină, nu m-aș fi gândit niciodată că are cancer! De aceea, atunci când medicii mi-au spus că este în ultimă fază și mai are doar două săptămâni de trăit, am crezut că îmi fuge pământul de sub picioare! Nu am acceptat situația!

Am luptat pentru mama și am mai ținut-o în viață încă un an și jumătate! În tot acest timp, ea nu a știut niciodată ce are cu adevărat! Era o femeie deșteptă și sunt sigură că bănuia tot, dar nu mi-a vorbit deloc despre ce credea cu adevărat”, a declarat Anamaria Prodan, la RomâniaTV.