Vestea momentului! Actrița Kellie Shirley este însărcinată pentru a treia oară

Kellie Shirley, actrița în vârstă de 41 de ani, și-a anunțat a treia sarcină. Starul din EastEnders va aduce pe lume un băiețel. Vedeta nu se află la prima sarcină. În urmă cu 7 ani, actrița și soțul ei, Phil Davies, au devenit părinți pentru prima dată, când s-au născut gemenii Pearl și Louie.

Actrița internațională este în culmea fericirii! Kellie Shirley a aflat în timpul filmărilor emisiunii CBeebies Biff & Chip în Manchester că este însărcinată. Vedeta s-a confruntat cu simptome asemănătoare femeilor gravide și a rămas plăcut surprinsă de faptul că va deveni, din nou, mamă. Deși nu se aștepta, a fost entuziasmată și s-a bucurat enorm.

Cum au reacționat cei doi copiii ai vedetei când au aflat că vor mai avea un frățior

Kellie Shirley a declarat că cei doi gemeni, Pearl și Louie, de doar 7 ani, au fost extrem de încântați la aflarea veștii că vor avea un frățior. Vedeta i-a anunțat când sarcina era de 18 săptămâni.

,,Am aflat că vom avea un alt băiat. Deoarece sarcina a fost un șoc, am vrut să am o conexiune cu copilul meu. Nu am nicio preferință, vreau doar ca băiețelul să fie sănătos”, a declarat actrița, potrivit OK!Magazine.

Killie Shirley a menționat că începutul sarcinii sale nu a fost deloc unul ușor. Comparativ cu prima experiență, actrița s-a confruntat cu simptome neplăcute. De asemenea, nu a crezut că este însărcinată până când medicul nu i-a confirmat.

,,Comparativ, ultima dată a fost ușor. Fiind mai în vârstă de data asta, mă simt absolut dezamăgită. Când am aflat, nu le-am spus oamenilor de la muncă. Am fost cu adevărat tăcută”, a adăugat Killie Shirley, potrivit sursei menționate anterior.