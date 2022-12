Vești bune pentru salariați! Se dau prime de Crăciun în valoare de 300 de lei. Cine va beneficia de bani 

Sărbătorile bat la ușă, iar oamenii au început goana după cadouri și cumpărături pentru masa de Crăciun. Cheltuielile sunt considerabile, însă, unii dintre români au noroc. Angajații vor încasa prime de Crăciun în valoare de 300 de lei. Banii nu sunt impozitați.

Vești bune pentru mulți dintre angajați, care vor încasa prime în valoare de 300 de lei. Dacă până acum, de Crăciun sau alte sărbători plafonul erau de 150 de lei, suma s-a dublat, prin ordonanță de urgență. De asemenea, banii nu sunt impozitați și suma nu este cuprinsă în baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii.

Deși fondurile alocate pentru prima de Crăciun au crescut și au ajuns la 300 de lei, vestea proastă este că angajatorul va decide dacă oferă această sumă sau nu salariaților. De asemenea, în cazul în care angajatorul decide că va oferi prime de Crăciun, acestea se vor da sub formă de bani, cadouri sau tichete.

Prime de Crăciun

Potrivit ultimelor sondaje, 7 din 10 companii oferă prime sau beneficii de Crăciun angajaților. Acestea se materializează în bani, petreceri cu echipa și coșuri cu produse de sezon. Se pare că o treime dintre angajatori au alocat un buget de peste 1.000 de lei/angajat. Alți 25% dintre angajatori au alocat, în acest scop, între 400 și 600 de lei/angajat. 14,3% între 200 și 400 de lei și doar 7,1% între 600 și 800 de lei. De asemenea, 21,4% dintre angajatori au alocat un buget cuprins între 100 și 200 de lei pentru fiecare angajat.

„A devenit o tradiție ca finalul de an să fie marcat de angajatori cu astfel de recompense pentru angajați și, chiar dacă valoarea pachetelor oferite a fluctuat de la un an la altul, a rămas un obicei de la care companiile nu au abdicat nici măcar în anii mai dificili din punct de vedere economic. Ce am observat, de asemenea, este că rămâne relativ constantă predilecția pentru anumite tipuri de stimulente. Spre exemplu, primele în bani sunt cele mai apreciate de angajați și, prin urmare, rămân și cel mai des oferite”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications eJobs România.

