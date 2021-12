Medicii vin cu vești bune! Tulpina Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei spune managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roș. Potrivit acestuia, Omicron are o virulență mult mai mică decât varianta Delta.

”Din datele științifice pe care le avem până în momentul de față, tulpina Omicron are o transmisibilitate mult mai mare decât tulpina Delta. În schimb, are o virulență mult mai mică. Ceea ce ar putea însemna începutul sfârșitului pandemiei. Acest fapt se va realiza prin fenomenul de inversare a dominanței celor două tulpini, procesul fiind unul de durată, probabil de aproximativ un an de zile”, a declarat medicul Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape varianta Omicron a coronavirusului, sau B.1.1.529, care a fost detectată pentru prima dată în sudul Africii.

Vaccinul Pfizer oferă ”protecţie parţială” împotriva variantei Omicron

Un nou studiu arată că vaccinul Pfizer oferă ”protecţie parţială” împotriva variantei Omicron. Potrivit şefului unui laborator de cercetări de la Africa Health Institute din Africa de Sud, în cazul unor persoane vaccinate cu două doze şi care au trecut prin boală, varianta Omicron a putut fi neutralizată.

Alex Sigal, profesor la institutul de cercetări din Africa de Sud, a spus că s-a înregistrat o „scădere importantă” în privinţa capacităţii de neutralizare a tulpinii Omicron, comparativ cu varianta iniţială a coronavirusului după ultimul studiu realizat.

Un alt test de laborator, realizat la Spitalul Universitar din Frankfurt a arătat că, în cazul persoanelor vaccinate cu trei doze Pfizer, răspunsul imunologic a fost de 37 de ori mai scăzut în cazul Omicron, comparativ cu varianta Delta a coronavirusului. Setul de date arată că e necesară dezvoltarea unui vaccin special adaptat la Omicron, a precizat Sandra Ciesek, virusolog la laboratorul din Frankfurt.

