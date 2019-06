Vești de ultimă oră despre starea de sănătate a Ronei Hartner. I s-a schimbat tratamentul artistei.

În vârstă de 45 de ani, în urmă cu două luni, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde medicii i-au făcut o altă intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă scoasă la sfârșitul lunii februarie se mai aflau încă cinci ganglioane. Rona Hartner a început pe 24 aprilie tratamentul cu citostatice însă a avut niște reacții adverse. (CITEȘTE ȘI: ULTIMELE DETALII DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A RONEI HARTNER: ”NU ŞTIM CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BOALA ASTA. VĂ ROG SĂ VĂ RUGAŢI PENTRU MINE”)

Acum însă, Rona Hartner se simte mult mai bine deoarece medicii i-au schimbat tratamentul.

”Mi-a fost schimbat tratamentul, din fericire, mulțumesc lui Dumnezeu, și mă simt mult mai bine. Am oboseală pentru că fostul tratament pe care l-am avut mi-a făcut multe daune în corp. Acum noul tratament este extraordinar. Mă mut în casă la 1 iulie. Viața mea este un pic agitată, anul ăsta am multe schimbări în viață, vreau să mă căsătoresc. Mă mut în casă nouă, mi-am cumpărat casă pe Coasta de Azur. Am multe motive să fiu sănătoasă, știu că vă gândiți la mine, și eu mă gândesc la voi. Încă nu pot să iau avionul din pricina emboliei. Asta nu înseamnă că nu vreau să vin în România și cât de curând o să încerc să vin. Vă pup cu drag și vă iubesc”, a mărturisit Rona Hartner la Teo Show.

Rona Hartner este optimistă

Rona Hartner este optimistă în ceea ce privește tratamentul cu citostatice. În ciuda reacțiilor adverse, cântăreața este liniștită, mai ales că doctorul ei a asigurat-o că totul va fi bine. Până una alta, Rona Hartner se roagă continuu având în vedere faptul că are o relație specială cu divinitatea. (CITEȘTE ȘI: RONA HARTNER TREMURĂ DUPĂ A DOUA OPERAȚIE! DE CE ÎI ESTE TEAMĂ: ”TOȚI AVEM…”)

„Fac lucruri mai liniştite, scriu, stau cuminte şi mi-a spus că nu am niciun regim special de făcut, ci doar trebuie să am încredere pentru că nu va fi o chimioterapie prea grea. Deci, mulţumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta. Astăzi este Vinerea Mare la noi, la catolici, iar eu am început deja dimineaţa citind „Drumul Crucii”, rugându-mă. Este o zi de post şi rugăciune şi am foarte mari speranţe”, a mai spus Rona Hartner.